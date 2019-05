Auf dem Gipfel der Bergstraße

Er ist der markante Höhepunkt der Bergstraßensilhouette und mit seinen 517 Metern die höchste Erhebung im Bergstraßen-Odenwald: der Melibokus. Ob vom Wiesbadener Neroberg oder von den Mauern der Pfälzer Burgen, sich daran zu orientieren, ist ganz einfach. Wer noch höher hinaus will, kann den Melibokusturm erklimmen, unser heutiges Bildmotiv. Die Ansicht auf der historischen Postkarte von 1910, die freundlicherweise von Peter Scheid aus der Sammlung seines Vaters zur Verfügung gestellt wurde, zeigt den wunderschönen Vorgängerbau des Turms. Damals schon war der Gipfel ein beliebtes Ausflugsziel. 1772 ließ Landgraf Ludwig IX. den ersten Aussichtsturm bauen. Leider wurde das schöne Gebäude kurz vor Kriegsende von Soldaten der Wehrmacht gesprengt.

1966 wurde dann der neue, 22 Meter hohe Turm eröffnet, der sich mit seiner futuristisch anmutenden Form gänzlich vom Vorgängerbau unterscheidet. Auch wenn so mancher den Berg der Stadt Zwingenberg zuordnet, die malerisch am Fuße liegt, so befindet sich der Melibokus auf der Gemarkung von Bensheim, Alsbach-Hähnlein und Seeheim-Jugenheim. Nur die westliche Flanke des Berges grenzt an Zwingenberg. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.05.2019