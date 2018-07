Auf der Burg ist der Teufel los

Mühltal.An Halloween verwandelt sich das Gemäuer der Burg Frankenstein in Mühltal bei Darmstadt-Eberstadt zum 36. Mal in einen Ort der Monster. Wie immer steht dies unter einem besonderen Motto: In diesem Jahr wird der Innenhof der 3000 Quadratmeter großen Veranstaltungsfläche von der verträumten Burgruine zur "Hölle".

Schon seit September ist die Verwandlung in "The real Home of Monster" im

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1868 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.10.2011