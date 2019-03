Heutzutage bewegen sich viele Männer in der heimischen Küche so selbstverständlich wie früher im Hobbykeller. Auch für Sascha Mario Heinicke ist das tägliche Kochen ein entspannendes Ritual: Wenn er Kartoffeln schält und Zwiebeln schneidet, kann er nach dem Arbeitstag als Abteilungsleiter in einem Mannheimer Kaufhaus gut abschalten.

Irgendwann hat der passionierte Koch gemerkt, dass ihm

...