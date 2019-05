Am Samstag ist es so weit: Die Fledermäuse haben ihr Winterquartier im historischen Blei- und Silberbergwerk „Grube Marie“ bei Weinheim-Hohensachsen verlassen, so dass dieses nun für Besucher geöffnet werden kann. Die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald hat den Besucherbereich der Grube für die Besuchersaison „flott“ gemacht. Nach Maßgaben des Bergamtes in Freiburg wurden alle sicherheitsrelevanten Einbauten und Einrichtungen überprüft.

Bei zwei langen Arbeitseinsätzen erfolgte die Kontrolle der Grubenelektrik und der Standfestigkeit der Felsen. Wie in jedem Jahr mussten dabei lose Steine entfernt werden. Außerdem wurden in diesem Jahr Messdöschen für die Strahlungsaktivität des radioaktiven Edelgases Radon ausgebracht, was nach der aktuell gültigen Strahlenschutzverordnung seit diesem Jahr an potenziell gefährdeten Arbeitsplätzen erforderlich ist.

„Im gut durchlüfteten Besucherbereich muss man davor aber keine Angst haben, denn die Konzentrationen sind hier geringer als in manch einem schlecht gelüfteten Privatkeller“, erklärt Marcel Storm. Dies hätten Messungen im Jahr 2008 gezeigt. „Auf der Tiefsohle, die wir wegen der schlechten Belüftung nur im Frühjahr betreten dürfen, erwarten wir weit höhere Werte. Für Besucher ist dieser Bereich daher tabu.“

Sicherheit geht vor

Die Messdosen bleiben die gesamte Saison in der Grube und werden im Herbst zur Auswertung an ein Labor gesendet. Sicherheit geht in der Grube vor, für die Besucher wie auch für die Mitarbeiter. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs für alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft steht in diesem Jahr wieder auf dem Programm.

Nun freuen sich die ehrenamtlichen Bergleute der „Grube Marie“ gut gerüstet auf ihre Gäste. Ab sofort findet noch bis September an jedem vierten Samstag im Monat ab 14 Uhr der Besuchersamstag statt. Interessierte werden gebeten, sich montags bis freitags zwischen 7.30 und 12 Uhr oder donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr unter Telefon 06201/592823 bei der Verwaltungsstelle Hohensachsen anzumelden, um die Wartezeiten gering zu halten.

Ansonsten können ab sofort Gruppenführungen ab fünf Personen auch unter der Woche per E-Mail an j.babist@geo-naturpark.de mit der Arbeitsgemeinschaft vereinbart werden. Auch eine damit kombinierte geologisch-bergbaukundliche Wanderung durch das Bergbaurevier wird wieder angeboten. red

