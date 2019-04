Am Freitag wird David Jünger aus Hiltersklingen im Odenwald bei der Musikmesse in Frankfurt für seine Gitarre MID in der Standard-Ausführung mit dem Deutschen Musikinstrumentenpreis ausgezeichnet. Am Sonntag können Gitarrenfans das Gewinner-Instrument dann selbst in die Hand nehmen und testen: bei einer kleinen Gitarrenausstellung in der Bürgerhalle in Groß-Rohrheim.

