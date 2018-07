Anzeige

Darmstadt-Kranichstein.Die Route der Industriekultur Rhein-Main feiert die „Tage der Industriekultur“ mit dem Fokusthema „Europa – Verbindungen“ vom 28. Juli bis zum 5. August mit zahlreichen Veranstaltungen. Das Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein beteiligt sich mit einer Text- und Bildausstellung über klassische Fernreisezüge: „Vom Orient-Express zum TEE und Euro-City“. Auch beim Vortragsabend am Mittwoch, 1. August, ab 20 Uhr befassen sich Gerhard Vocke und Gottfried Krüger-Wittmack mit diesem Thema.

Das Eisenbahnmuseum hat am 29. Juli sowie am 1. und 5. August jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet, an allen anderen Tagen für Gruppen nach Voranmeldung. Am 5. August wird der Wismarer Schienenbus im Betrieb vorgeführt und lädt zu Mitfahrten ein. zg

Info: Weitere Informationen auf www.bahnwelt.de