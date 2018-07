In der heutigen Ausgabe dieser Serie widmen wir uns einmal mehr einem verlorenen gegangenen Stück Bensheimer Stadtgeschichte. Als der Autor und Fotograf im Jahre 2003 die historische Villa in der Nibelungenstraße 33 fotografierte, war der Abriss noch nicht genehmigt, aber das Gebäude in keinem guten baulichen Zustand. Ob das unter Denkmalschutz stehende Haus trotzdem der Spitzhacke zum Opfer

...

Sie sehen 40% der insgesamt 1006 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.08.2018