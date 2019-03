Unser heutiges historisches Foto führt in den Lautertaler Ortsteil Reichenbach. Das Bild und die Informationen zu dem Gebäude stellte uns freundlicherweise Walter Koepff zur Verfügung. „Im Reichenbacher Heimatbuch ist auf der von Richard Matthes gezeichneten Karte von 1836 das Haus von Adam Arras an der Nibelungenstraße in Reichenbach noch nicht verzeichnet, so dass es wohl erst später erbaut

...