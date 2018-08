„Dieses Jahr gibt es voll auf die Mütz’!“, sagen die Verantwortlichen von „Rock am See“, Sängerin Barbara Boll und der singende Gitarrist Matthias Klöpsch schmunzelnd. Damit wollen die beiden Projektleiter sagen: Bei der diesjährigen Open-Air-Veranstaltung am kommenden Samstag, 25. August, im Lampertheimer Freibad wird gerockt, was das Zeug hält.

Was gut vorstellbar ist, wenn man die

...