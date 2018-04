Die Muntjaks (Bild) und Waschbären dürfen sich nicht mehr vermehren – das geht auf eine EU-Verordnung zurück. © Fritz Kopetzky

Jungtiere gab es beim Frühjahrsrundgang durch den Erlenbacher Bergtierpark in jedem Jahr eine ganze Menge zu sehen – auch diesmal hatten die jüngsten Bewohner gleich einen Platz in den Herzen der Teilnehmer erobert. Eine Neuheit fiel aber gleich im Eingangsbereich auf: Das in die Jahre gekommene Gehege der Berberaffen steht leer. Die Tiere sind bereits in ihr neues Zuhause umgezogen und haben

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3438 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.04.2018