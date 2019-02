„Der Goldene Handschuh“

Porträt eines Serienmörders. In Fatih Akins Verfilmung des Tatsachenromans von Heinz Strunks geht es um den Serienmörder Fritz Honka, der in der 70er Jahren in Hamburg vier Frauen umbrachte. Der erst 23-jährige Jonas Dassler schlüpft mit dicker Maske in diese Rolle des Mörders. Der Film erzählt von Honkas Leben und den Morden, aber auch vom Milieu in der Kneipe „Der Goldene Handschuh“ in Hamburg-St. Pauli. Bei der Berlinale feierte der Film kürzlich Premiere und polarisierte. (110 Min., ab 18 Jahre)

„Can You Ever Forgive Me?“

Drama über eine Betrügerin. Melissa McCarthy spielt die 2014 gestorbene US-Autorin Lee Israel, die als Betrügerin in die Schlagzeilen geraten war. Aus Geldnot hatte sie in den 1990er Jahren Hunderte Briefe berühmter Autoren und Schauspieler, darunter Ernest Hemingway, Humphrey Bogart und Dorothy Parker, gefälscht und verkauft. Ihr schwuler Kneipenfreund Jack Hock (Richard E. Grant) half dabei. (107 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Der verlorene Sohn“

Erzwungene Therapie gegen das Schwulsein. Teenager Jared Eamons (Lucas Hedges) ist wohlbehütet in der Obhut seiner Eltern Nancy (Nicole Kidman) und Marshall (Russell Crowe) aufgewachsen. Doch je älter er wird, desto mehr fühlt er sich sexuell zu Jungen hingezogen – und das ist für seine Familie ein Problem. Als Baptistenprediger seines Heimatdorfes ist es für Marshall absolut unmöglich, die Neigungen seines Sohnes zu akzeptieren. Über den Kopf seiner aufgeschlosseneren Ehefrau hinweg, verdonnert er den Jungen zu einer religiösen Therapie. Hier sollen homosexuelle Teenager mit streitbaren Methoden umerzogen werden.

Im Therapiezentrum angekommen, nimmt ihn der selbst ernannte Therapeut Victor Sykes (Joel Edgerton) unter seine Fittiche. Fortan muss Jared lernen, seine Gelüste als krankhafte Schwäche anzusehen, die er zu bekämpfen hat. Doch anders als seine Mitpatienten beginnt Jared zu rebellieren. (115 Min., ab 12 Jahre)

„Vice - Der zweite Mann“

Politsatire. Die bissige Politsatire erzählt die Geschichte des erzkonservativen Politikers Dick Cheney (Christian Bale), der unter George W. Bush 2001 Vizepräsident und zu einem der mächtigsten Drahtzieher im Weißen Haus wurde. In weiteren Rollen sind Sam Rockwell als George W. Bush, Amy Adams als Cheneys Ehefrau und Steve Carell als Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld zu sehen. (132 Min.)

„Mein Bester & ich“

Neu aufgelegte französische Hit-Komödie. Den Job hat er wirklich nicht gewollt, aber der gelähmte Milliardär Philip (Bryan Cranston) sucht sich ausgerechnet den vorbestraften Dell (Kevin Hart) als seinen neuen Pfleger aus. Der hat zwar von der ganzen Materie keine Ahnung, aber dafür bringt er andere Qualitäten mit. Schon bald entsteht zwischen den beiden ungleichen Männern eine ganz ungewöhnliche Freundschaft, die das Leben beider verändern wird. Philips persönliche Assistentin (Nicole Kidman) hat ein Auge darauf, dass nichts aus dem Ruder läuft. - Der Film ist eine US-Neuauflage der französischen „Ziemlich beste Freunde“, deren Handlung von Paris nach New York verlegt wurde. (126 Min., ab 6 Jahre)

„Die Schneekönigin: Im Spiegelland“

Nach einem Märchen von Hans Christian Andersen. Magie ist nicht mehr angesagt in diesem russischen Animationsfilm. Vielmehr sei nun technischer Fortschritt der „letzte Schrei“. König Harald ist es, der der Zauberei den Garaus machen will. Jeden, der über magische Fähigkeiten verfügt ins so genannte Spiegelland verbannt. Die kleine Gerda indes – auch sie eine Gefangene des Spiegellandes – macht sich daran, die Magie zu retten. (80 Min., ab 6 Jahre) dpa

