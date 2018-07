Von 20. bis 29. Juli ist das Festgelände des Erbacher Wiesenmarktes täglich geöffnet und bietet rund um die Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Nachfolgend einige Höhepunkte aus dem Festprogramm.

20. Juli (Freitag): 15 Uhr: Eröffnung des Marktbetriebes; 20 Uhr: offizieller Bieranstich mit der Dorfkapelle Lauerbach in den Bierhallen 1 und 2; 22.30 Uhr: italienisches Feuerwerk.

21. Juli (Samstag): 14.30 Uhr: Einweihung der „Stufen der Städtepartnerschaft Jicín“ zum 25-jährigen Jubiläum; 16 Uhr: Eröffnungszeremonie auf dem Marktplatz mit anschließendem Festumzug zum Marktgelände und anschließender Umzugsparty in den Bierhallen; 17.30 Uhr: Eröffnung des Europäischen Dorfes; 20 Uhr: 90er-Party im Hirschwirt.

22. Juli (Sonntag): 8 Uhr: Weckruf durch das Fanfarencorps des CV Ulk Erbach sowie Reit- und Springturnier des Odenwälder Reiter-Vereins im Reiterstadion; 9.15 Uhr: Frühstück im Riesenrad (Teilnahme per Verlosung); 10 Uhr: ökumenischer Gottesdienst in der Erbacher Wiesenalm; 10.30 Uhr: Beachvolleyball-Cup im Alexanderbad Erbach; 12 bis 18 Uhr: verkaufsoffener Sonntag in Erbach.

23. Juli (Montag): 14 Uhr: Backstage-Tour mit Blick hinter die Kulissen des Wiesenmarktes (Teilnahme per Verlosung); 17 Uhr: Erbacher Feierabend mit den Lindenfelsern in der Wiesenalm; 20 Uhr: Spielleuteorchester Erbach-Michelstadt im Europäischen Dorf.

24. Juli (Dienstag): 11 Uhr: Seniorenfrühschoppen mit dem Odenwälder Nibelungen Duo in den Bierhallen 3 und 4; 20 Uhr: Ladies Night des Darmstädter Schaustellerverbands mit Überraschung für alle Damen und Herren in Damenbekleidung.

25. Juli (Mittwoch): 14 Uhr: Kinderspielfest mit Luftballonwettbewerb im Sportpark; 19 Uhr: Schlagerabend in den Bierhallen 3 und 4; 22.30 Uhr: Brillantfeuerwerk.

26. Juli (Donnerstag): Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen; 20 Uhr: Odenwälder Mundartabend im Hirschwirt.

27. Juli (Freitag): 11 Uhr: Scooter-Ball-Cup beim Autoscooter; 15 Uhr: Afterwork-Party mit DJ im Hirschwirt; 20 Uhr: Mallorca-Abend mit Almklausi und DJ Bundy in den Bierhallen 3 und 4.

28. Juli (Samstag): 19 Uhr: Irischer Abend mit der Irish-Folk-Band Dhalia’s Lane und Guinness vom Fass in den Bierhallen 3 und 4; 21 Uhr: Rockabilly Moonshine-Party mit der Band The Riwwels im Europäischen Dorf.

29. Juli (Sonntag): 14 Uhr: Jazz-Live-Band im Hirschwirt sowie Galopp-, Trab- und Reitpferderennen des Odenwälder Rennvereins im Sportpark; 17 Uhr: Sunshine-Music-Band in den Bierhallen 3 und 4; 19 Uhr: Die Lustgartenspatzen im Europäischen Dorf. /ü