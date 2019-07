Bauhaus- Ausstellung verlängert

Darmstadt.Bis 11. August hat das Hessische Landesmuseum in Darmstadt die Ausstellung „bauhausPositionen“ zum 100-jährigen Jubiläum der Bauhaus-Gründung in Weimar verlängert. Das Herzstück der 92 Exponate umfassenden Präsentation bildet die „Meistermappe des Staatlichen Bauhauses 1923“, ein Schlüsselwerk der europäischen Druckgrafik mit Arbeiten von Wassily Kandinsky, Paul Klee und anderen. Weitere Einzelwerke zeigen die individuelle Vielfalt der „bauhausPositionen“. Besonders anschaulich wird das „Neue Sehen“ in der Sektion Fotografie. Am 28. Juli (Sonntag) gibt es ab 15 Uhr eine öffentliche Führung, die „Kuratoren im Dialog“ sind am 11. August (Sonntag) ab 15 Uhr zu hören. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. zg

