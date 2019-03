Christian Freiherr von Berckheim hätte sich im 19. Jahrhundert sicher nicht träumen lassen, dass sein Exotenwald einmal zum Versuchslabor wird. Doch als die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Versuchsflächen suchte, um die Folgen des Klimawandels untersuchen zu können, kam sie auch auf Weinheim.

Hier, im Exotenwald wurden schon immer Baumarten aus verschiedenen Kontinenten gepflanzt. Einige schafften es über die Jahre nicht, andere entwickelten sich in über 140 Jahren prächtig. Jetzt werden hier zusätzlich 700 kleine Atlas-Zedern gesetzt und ihre Entwicklung in den kommenden Jahren genau beobachtet.

Durch regelmäßige Aufzeichnungen will man in Weinheim belegen, wie sich die ursprünglich aus Nordafrika stammende Atlas-Zeder hier entwickelt und ob sie eine Alternative zu Baumarten sein kann, die mit anhaltender Trockenheit nicht mehr zurechtkommen. Beispielsweise der Buche werden nämlich keine guten Zukunftsaussichten prognostiziert.

„Die Atlas-Zeder kommt auch mit 500 bis 600 Millimetern Niederschlag und ausgeprägten Trockenperioden zurecht“, erklärt der Leiter des Kreisforstamtes Rhein-Neckar, Dieter Münch. Auf der steilen Versuchsfläche, auf der zuvor Lärchen und Buchen gestanden hatten, waren jetzt die beiden Waldarbeiter Bernd Birkenmeier und Friedrich Schuhmann tätig. Mit einem speziellen Spaten gruben sie Pflanzlöcher und brachten die etwa dreijährigen Setzlinge samt der zarten Wurzeln fachmännisch in die Erde. Abschließend erhielt jedes Bäumchen eine Schutzhülle gegen Wildverbiss.

Erkenntnisse erst in Jahrzehnten

Erst in vielen Jahrzehnten wird man wissen, wie gut die Atlas-Zeder hier gedeiht und welches Exemplar sich durchsetzen kann. Nur 25 bis 30 der stärksten Bäume werden in 140 Jahren ihre Kronen über 30 Meter in die Höhe recken. Bereits heute gibt es im Exotenwald etwa 20 Atlas-Zedern aus der Gründerzeit der Anlage. Sie befinden sich oberhalb des Mammutbaumbestandes am Schwarzkiefernrundweg und sind inzwischen 35 Meter hoch. dra

