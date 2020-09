„On the Rocks“

Beziehungskomödie. So charmant-verführerisch hat man den Hollywood-Komiker Bill Murray auf der Leinwand noch nicht gesehen: In dem Film von Regisseurin Sofia Coppola verwandelt sich der Schauspieler in einen dandyhaften Vater, der seiner verheirateten Tochter Laura (Rashida Jones) zur Seite steht. Die zweifache Mutter vermutet, dass ihr vielbeschäftigter Ehemann (Marlon Wayans) eine Affäre hat. Der Schwiegervater drängt zum Nachzuspionieren. Vater und Tochter lassen sich in New York auf ein gemeinsames Abenteuer ein, das auch ihre Beziehung auf die Probe stellt. (96 Min.).

„Enfant Terrible“

Über Rainer Werner Fassbinder. Eigentlich wäre Rainer Werner Fassbinder am 31. Mai 75 Jahre geworden. Doch der Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent lebte sein Leben in nahezu doppelter Geschwindigkeit. Mit nur 37 Jahren starb er 1982 in München. Der Regisseur Oskar Roehler widmet dem Künstler nun einen Spielfilm und erzählt in Episoden von Fassbinder (Oliver Masucci) als Mann mit genialen Ideen, der dabei zwischen Hochgefühl und Verzweiflung hin- und hergerissen wird.

In weiteren Rollen spielen Katja Riemann, Eva Mattes und Alexander Scheer. (134 Min., ab 16 Jahre)

„Gott, du kannst ein Arsch sein!“

Der letzte Sommer einer Schwerkranken. Steffi (Sinje Irslinger) ist glücklich. Sie hat einen Freund, die Schule ist vorbei, und in Kürze beginnt sie eine Ausbildung. Start in ein aufregendes Abenteuer, könnte man meinen. Doch aus den Plänen wird nichts – denn Steffi erfährt, dass sie schwer krank ist und nur noch kurze Zeit zu leben hat. Was tun? Verzweifeln? Sich zurückziehen? Steffi hat andere Pläne. Sie beschließt, das Leben einen letzten Sommer lang auszukosten und bricht mit dem Zirkusartisten Steve zu einer abenteuerlichen Reise auf.

Der Film beruht auf der wahren Geschichte einer jungen Frau, aufgeschrieben von ihrem Vater. In weiteren Rollen sind Heike Makatsch und Til Schweiger zu sehen. (97 Min., ab 6 Jahre)

„Jim Knopf und die Wilde 13“

Zweiter Teil der Verfilmung. Auf der Grundlage des Kinderbuch-Klassikers von Michael Ende schildert der zweite Teil der Verfilmung um Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer, das Rätsel um das erloschene Meeresleuchten und die Begegnung mit der Piratenbande Wild 13“. Außerdem muss der Scheinriese Herr Tur Tur mit neuen Aufgaben und Freundschaften betraut werden.

Zu den Schauspieler gehören Gordon Solomon, Henning Baum, Rick Kavanian, Uwe Ochsenknecht, Annette Frier, Milan Peschel und Sonja Gerhardt. (109 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Die Misswahl - Der Beginn einer Revolution“

Komödie über legendäre Protestaktion. Vor 50 Jahren störte eine Gruppe von Feministinnen in London den „Miss World“-Schönheitswettbewerb mit lautstarkem Protest, Mehlbomben und Wasserpistolen. Was bei den Machern der glamourösen Show und den teilnehmenden Frauen auf wenig Gegenliebe stieß, gilt als Geburt der britischen Frauenbefreiungsbewegung.

Keira Knightley und Jessie Buckley spielen die Aktivistinnen von damals. In weiteren Rollen sind Rhys Ifans, Greg Kinnear und Gugu Mbatha-Raw zu sehen. Letzte spielt die damalige Miss Grenada Jennifer Hosten, die die Misswahl als erste schwarze Frau gewann.

„Niemals Manchmal Selten Immer“

Sensibler Film übers Aufwachsen. Regisseurin Eliza Hittman erzählt davon, wie es sich anfühlt, in der heutigen Welt als Frau aufzuwachsen. Der Film handelt von der 17-jährigen Autumn. Sie ist ungewollt schwanger und muss heimlich nach New York reisen, um dort die Möglichkeit zu einer Abtreibung zu haben. Mit ihrer Cousine und wenig Geld schlägt sie sich durch die Stadt. (102 Min., ab 6 Jahre) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.09.2020