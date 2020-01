Es ist eine Gesamtdarstellung des Odenwälder Brauchtums und damit ein Lückenfüller in der Heimatliteratur: Manfred Kassimir schlägt in seinem Buch „Odenwälder Brauchtum im Jahresverlauf“ einen anderen als den sonst üblichen Weg ein. Der zeitliche Rahmen der Darstellung in chronologischer Abfolge der Bräuche wird zwar im Großen und Ganzen beibehalten. Doch die gebräuchliche dreiteilige Gliederung der komplexen Erscheinungsbilder beziehungsweise Themenkreise in die Kapitel 1: „Bogen des Lebens – Von der Wiege bis zur Bahre“, Kapitel 2: „Brauchtum im Jahresreigen“ (Kirchenjahr und kalendarisches Jahr) und Kapitel 3: „Brauchtum in Haus und Hof“ wird nicht befolgt.

Charakterisierung der Tracht

Der Autor beginnt mit der Charakterisierung der Odenwälder Tracht, da er selbst begeisterter Trachtenträger und Volkstänzer ist und zudem auch Funktionen im Rahmen der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege (HVT) begleitet. Den dritten Themenkreis „Brauchtum in Haus und Hof“ behandelt der Autor nicht, was sich damit begründen lässt, dass es Überschneidungen mit den beiden anderen Themenkreisen gibt.

Zunächst beginnt Kassimir konsequent damit, das Brauchtum im Jahresverlauf zu schildern: Silvester und Neujahr, Fastnacht, Winteraustreiben, Osterbrauch und Pfingsten. Dann verlässt der Autor die jahreszeitliche Gliederung und geht zum zweiten Themenkreis über. Hier verfolgt er die Themen Hochzeit, Geburt und Taufe, um sich dann wieder dem Brauchtum im Leben eines Odenwälders zu widmen.

Erst die folgenden Kapitel greifen wieder das Brauchtum im Jahresrhythmus auf: Kirchweih, Erntedankfest, Weihnachten und Raunächte. Dazwischen schiebt Kassimir allerdings wieder einen Teil des Lebenskreislaufes mit „Tod und Trauer“ ein, um dann mit dem Thema „Odenwälder Spinnstube“ zu enden.

Im Vorwort setzt sich der Autor mit der Definition und dem Ursprung des Brauchtums auseinander. Auch verweist Kassimir auf den ursprünglichen Brauchsinn im Allgemeinen und begründet ihn mit den „Ängsten und Hoffnungen“ der Vorfahren, Gefühlslagen, die zumeist auf Abwehr und Schutz von Geistern und Dämonen abzielten. Dabei durchmischen sich abergläubische, vorchristliche und christliche Vorstellungen der Ahnen. Am Beispiel „Silvester/Neujahr“ macht der Autor diese Deutung besonders deutlich: „Die Schwelle des alten zum neuen Jahr war durchdrungen von dunklen Ahnungen in Bezug auf böse Geister, Hexen und Dämonen, aber auch auf hoffenden Glauben.“

Ursprung und Herkunft

Ein weiterer Komplex, aus dem sich Brauchtum, Ritual und Symbolik nährt und auf den Kassimir hinweist, sind Fruchtbarkeit, Glück und Segen. Sie seien oft verquickt mit gesellschaftlichen Ereignissen im Jahresablauf, aber auch im persönlichen Leben eines Menschen zu finden. Der Autor beschreibt nicht nur den Brauchinhalt und -vorgang, sondern geht auch auf den Brauchsinn, seinen Ursprung und seine Herkunft ein.

Das macht sein Buch wertvoll, zumal es die Identifikation zwischen Mensch und Lebensraum fördert und das Gefühl der Zusammengehörigkeit stärkt. Auch die Absicht, eine Zusammenfassung des vielseitigen Odenwälder Brauchtums zu schreiben, füllt nicht nur eine thematische Lücke, sondern erfüllt einen langgehegten Wunsch so mancher an der Volkskunde interessierten Heimatfreunde.

Der Text des Buches zeichnet sich durchweg aus durch einen flüssigen und klar verständlichen Schreibstil. Kassimir kann große Belesenheit bescheinigt werden, er kennt die weithin verstreute Literatur zum Thema Brauchtum. Allerdings sind die dem Text zur Illustration beigegebenen Bilder teilweise unscharf; zudem fehlen bei allen Bildern erklärende Unterschriften, was die Information mindert.

Quellen und Literaturhinweise umfassen nahezu 100 Angaben. Leider sind sie insofern unvollständig, als dass sie – außer Autoren und Titel – keine weiteren Angaben enthalten (Band, Seite, Erscheinungsjahr und -ort). Von daher ist die Literatur für den sich Weiterbildenden nur schwer greif- und abrufbar. Text, Fotos, Layout, Satz und Umschlaggestaltung sind in Eigenregie des Verfassers entstanden. Drucktechnisch hätte das Buch ein besseres Outfit verdient.

