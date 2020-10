„Cortex“

Spiel mit Traum und Wirklichkeit. Der Schauspieler Moritz Bleibtreu strickt in seinem ersten eigenen Film einen labyrinthischen Thriller, der Ebene um Ebene immer düsterer und verworrener wird.

Im Mittelpunkt steht der biedere Hagen (Bleibtreu). Er träumt nachts so intensiv, dass er auch tagsüber immer wieder wegdämmert. Dabei taucht er so tief in Traumwelten ab, dass er zwischen Traum und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden kann.

Hat seine Frau (Nadja Uhl) eine Affäre mit dem jungen Kleinkriminellen Niko (Jannis Niewöhner) oder ist das nur seiner Fantasie entsprungen? Warum taucht Niko in seinen Träumen auf? Ist er selbst gar Niko und hat sein Leben eingetauscht? - Der Film ist mit seinen vielen Erzählebenen gleichzeitig eine Mischung aus düsterem „Körpertausch“-Film und einer deutschen und klaustrophobischeren Version von „Inception“. (96 Min., ab 16 Jahre)

„Mein Liebhaber, der Esel & ich“

Turbulente Komödie. Antoinette ist Lehrerin und freut sich auf einen Urlaub mit ihrem Geliebten Vladimir. Doch der sagt kurzfristig ab, weil er mit Frau und Familie zum Wandern verreist. Antoinette will sich das nicht bieten lassen, reist hinterher und bucht gleich noch Esel Patrick als Begleit-Tier dazu. Verwicklungen und Chaos sind da vorprogrammiert. (97 Min., ab 6 Jahre)

„The Mortuary - Jeder Tod hat eine Geschichte“

Morbide Grusel-Geschichte. Klassisches Horror-Kino ist besonders zu Halloween gefragt. Und so kommt ein besonders blutiges Werk in die Kinos. Die Hauptrolle spielt ein Leichenbestatter (Clancy Brown), der sich seit Jahrzehnten um die Toten in seinem kleinen Örtchen kümmert. Als eine junge Frau (Caitlin Fisher) sich um einen Aushilfsjob bei ihm bewirbt, teilt er seine Erfahrungen und Geschichten mit ihr. Doch auch die junge Sam hat eine Geschichte zu bieten, die alles ändert. (111 Min., ab 12 Jahre)

„Winterreise“

Drama über Vergangenheit und Verantwortung. Der im vergangenen Jahr gestorbene Bruno Ganz hat einen intensiven Schlusspunkt seiner schauspielerischen Karriere gesetzt.

Der Film des dänische Regisseurs Anders Østergaard erzählt von der Suche nach der bisher unerzählten Geschichte zweier vor den Nazis in die USA geflohenen jüdischen Musiker. Bruno Ganz spielt den inzwischen allein lebenden Vater, der den Fragen seines Sohnes nach der dramatischen Vergangenheit nicht mehr ausweichen kann.

Das dokumentarisch wirkende Gespräch mit geschickt aufgearbeitetem historischen Bildmaterial wird nicht nur unangenehme Erinnerungen wecken, sondern auch die Frage nach eigener Verantwortung für andere Verfolgte aufwerfen. (88 Min.)

„Kajillionaire“

Skurril. Die 26-jährige Old Dolio (Evan Rachel Wood) will mittels einer sehr seltsam anmutenden und doch auch irgendwie anmutigen Choreografie den Überwachungskameras einer kalifornischen Postfiliale entwischen. Gelernt hat sie derartige Tricks von ihren Eltern: Die beiden Trickbetrüger Robert ( Richard Jenkins) und Theresa (Debra Winger) halten nicht so sonderlich viel von geregelter Erwerbsarbeit. (106 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Ema - Sie spielt mit dem Feuer“

Energiegeladenes Drama um eine moderne Heldin. Wie unabhängig und selbstbestimmt dürfen starke, selbstbewusste Frauen in unseren Gesellschaften wirklich sein? Im Mittelpunkt des Films steht die junge Ema, die sich nicht um Konventionen schert. Ema lebt zusammen mit Gastón. Beide arbeiten bei der Tanzkompanie und haben einen Sohn adoptiert. Eines Tages aber verletzt der Junge Emas Schwester schwer und Ema entscheidet sich, ihn wieder abzugeben – eine Mutter, die ihr Kind verstößt; eine Mutter, die sich nicht darum kümmert, was andere denken und sagen. (102 Min.) dpa

