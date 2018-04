Anzeige

Neue Runde des Marvel-Spektakels. Der erste Trailer zu diesem Film soll in 24 Stunden mehr als 200 Millionen Mal abgerufen worden sein. Die Erwartungen an eine Fortsetzung der Geschichte rund um das Marvel-Superteam der Avengers sind groß. Zu dem riesigen Darsteller-Ensemble gehören Namen wie Chris Evans, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Gwyneth Paltrow und Benicio del Torro. Zusammen kämpfen die Helden des Films gegen Bösewicht Thanos. (149 Min.)

„Draußen in meinem Kopf“

Berührendes Kammerspiel. Seit seinem Unfall vor laufenden Kameras in der ZDF-Show „Wetten dass,..?“ 2010 ist sein Name bundesweit ein Begriff. Doch Samuel Koch ist außerdem vor allem eines: Schauspieler. Der 30-Jährige gehört zum Ensemble des Staatstheaters Darmstadt und hatte kurze Auftritte im Anti-Kriegsfilm „4 Tage im Mai“ und in Til Schweigers Tragikomödie „Honig im Kopf“. Jetzt ist er das erste Mal in einer Kino-Hauptrolle zu sehen: In „Draußen in meinem Kopf“ spielt er einen Gelähmten, der mit einem neuen Betreuer zusammentrifft. (99 Min., ab 12 Jahre)

„Early Man“

Animationsabenteuer. Ein kleiner Stamm von Steinzeitmenschen will seine Heimat gegen eine Invasion von Vertretern des Bronzezeitalters verteidigen. Für Höhlenmensch Dug, Wildschwein Hognob und die anderen Stammesmitglieder ist ein Fußballspiel die einzige Chance, ihr kleines Dorf im Wald zu retten. Glücklicherweise leben die Steinzeitmenschen im Mutterland des Fußballs, haben sportliche Vorfahren und eine gute Trainerin.