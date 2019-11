Das heutige Bildmotiv in unserer wöchentlichen Serie führt nach Heppenheim, genauer gesagt: in den Bereich Mozartstraße. Hier entstand im Mai 1994 die Aufnahme, die links oben zu sehen ist. In einem oberen Stockwerk des damaligen „Casa Europa“-Gebäudes der Firma Langnese fand unser Fotograf einen erhöhten Standort für das Übersichtsbild.

Wie das Foto zeigt (und was heute für viele kaum

...