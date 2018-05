Anzeige

Jugenheim.Zum 18. Mal ausgetragen wird am Pfingstsonntag (20.) die Beatles-Nacht im Innenhof von Schloss Heiligenberg. Es spielt auch in diesem Jahr die Lonely Hearts Club Band. Im Mittelpunkt des Programms wird das „White Album“ der Beatles stehen.

Beginn ist um 21 Uhr. Die Zahl der Parkplätze am Schloss ist begrenzt. Parkplätze im Ort gibt es am Rewe-Markt, am Nonnenbrunnen und am Freibad. Bei Regen findet das Konzert in der Bürgerhalle Jugenheim statt (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: veranstalter