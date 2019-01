Seit der erfolgreichen Premiere im Jahr 2011 hat sich der „Heddesheimer Eiszauber“ seinen Platz im Veranstaltungskalender erobert. Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar, findet der zweitägige Trubel auf der Freiluft-Kunsteisbahn im Heddesheimer Sportzentrum nun zum bereits sechsten Mal statt. In Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen hat die Gemeinde ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein zusammengestellt.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 17 Uhr mit einer Kindereisdisco. Bei der Eisdisco für Jugendliche und Junggebliebene von 18 bis 22 Uhr sorgen anschließend verschiedene DJs aus der regionalen Club- und Eventszene für Stimmung. Hauptveranstaltungstag ist der kommende Sonntag. Um 10 Uhr eröffnen zahlreiche örtliche Vereine den „Tag der offenen Tür“ an der Kunsteisbahn. Neben Eisstock- und Torwandschießen, Kinderschminken und Live-Musik finden auch Eiskunstlaufvorführungen der Eissportabteilung TG Worms statt. Darüber hinaus werden Führungen angeboten, die den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen der Eisbahn ermöglichen.

Und natürlich können die Gäste auch selbst ihre Runden auf dem Eis drehen. Für das leibliche Wohl ist am Sonntag ebenfalls gesorgt. Neben dem Eisbahnkiosk bieten mehrere Heddesheimer Vereine an ihren Ständen Crêpes, Waffeln, Kuchen, Apfelküchle, Bratwurst, Steak sowie deftige Eintöpfe an, außerdem Glühwein, heiße Schokolade und mehr. Der Eintritt ist frei. red/agö

