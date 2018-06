Anzeige

Bensheim.In Bensheim ist wieder Bürgerfest: Von Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10. Juni, wird zwischen Bürgerwehrbrunnen und Storchennest gefeiert. Eröffnet wird das Fest am Donnerstag ab 17.45 Uhr mit dem Einmarsch der Historischen Bürgerwehr der Heimatvereinigung „Oald Bensem“ mit Spielmannszug am Storchennest. Es folgen die offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch Bürgermeister Rolf Richter und die Fraa vun Bensem sowie die Krönung der neuen Blütenkönigin.

Am Freitag gibt es ab 16 Uhr Straßentheater auf Stelzen, mit Jonglage, Akrobatik und Zauberei, bevor die Basketballer des VfL Bensheim am Wochenende beim Bürgerwehrbrunnen ihr Können zeigen. Zwischen 11.45 und 17 Uhr wird am Samstag außerdem ein interkulturelles Fest gefeiert.

Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst ab 10.30 Uhr am Storchennest, mittags und am frühen Nachmittag zieht die Guggefetzband Bensemer Roabdigalle über die Festmeile. An allen vier Tagen gibt es Programm für Kinder und Livemusik. Das komplette Programm gibt es im Internet. red