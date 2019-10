Bergsträßer Bühnen in dieser Woche: Lesung, Konzerte, Comedy und Kabarett

7 Fotos ansehen © Veranstalter

Parktheater Bensheim

Was der amerikanische Schriftsteller Mark Twain auf seinen Reisen durch Deutschland erlebt hat, ist am Donnerstag (31.), 20 Uhr, zu erfahren. Es liest Hermann Beil (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). Politisches Kabarett mit Christoph Sieber gibt es am Freitag (1.), 20 Uhr. Motto des Abends: „Mensch bleiben“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/5826 314). Streichquartette von Haydn, Wolf und Verdi sind am Samstag (2.) ab 20 Uhr zu hören. Es spielt das Armida-Quartett (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/39716). Das Gastspiel von Jürgen von der Lippe am Sonntag (3.), 20 Uhr, ist bereits ausverkauft.

Musiktheater Rex Bensheim

Seit über 40 Jahren ist John Watts mit seiner Band Fischer-Z aktiv. Das neue Album „Swimming in Thunderstorms“ präsentiert er am Donnerstag (31.), 20.30 Uhr. Hits des Electric Light Orchestra gibt es am Freitag (1.), 20.30 Uhr, bei der ELO Show. Die Coverband Bounce spielt am Samstag (2.), 20.30 Uhr, Songs von Bon Jovi (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Mobile Zwingenberg

Swing und Chansons verbindet die deutsch-französische Band Moi Et Les Autres. Am Freitag (1.), 20 Uhr, präsentiert sie ihr Programm „Départ“. Zwischen Liedermacherin, Pop und Jazz bewegt sich laut Ankündigung Fee Badenius. Sie gastiert mit Band am Samstag (2.), 20 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Theater Sapperlot Lorsch

Auf der offenen Bühne des Kultursalons läuft der Betrieb am heutigen Dienstag (29.) ab 20 Uhr. Hierzu ist der Eintritt frei. Der Weinheimer Kabarettist Franz Kain kommt mit seinem Solo-Programm „De Baby-Boom-Bu“ am Freitag (1.), 20.30 Uhr. Das Comedy-Programm „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ mit Matthias Jung am Samstag (2.), 20.30 Uhr, ist bereits ausverkauft. Ebenfalls Comedy gibt es am Sonntag (3.) mit Arthur Senkrecht und Sven Hussock und ihrem Programm „Must be Love“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: Sieber/Volz/Pulemjotov/Michaelczyk/ BroederVeranstalter

