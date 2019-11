Bergsträßer Bühnen in dieser Woche: Literatur, Musik, Schauspiel, Comedy

9 Fotos ansehen © Veranstalter

Theater Mobile Zwingenberg

Am Freitag (8.), 20 Uhr, wird wieder die offene Bühne „Star Step“ veranstaltet. Hierzu ist der Eintritt frei. Am Samstag (9.), 20 Uhr, präsentiert das A-cappella-Quartett Männer ohne Nerven sein Programm „Männergeschichten“. Am Sonntag (10.), 18 Uhr, steht Dan Vernon auf der Bühne, dessen Musik zwischen Indie und Folk verortet wird (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Marstall Heppenheim

Die Jazz-Formation WELS um den Bensheimer Schlagzeuger Felix Ambach spielt am Mittwoch (6.), 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Halber Mond Heppenheim

Der Darmstädter Autor Michael Kibler stellt am Freitag (8.), 20 Uhr, seinen neuen Kriminalroman „Zornesglut“ vor. „Herz3: Mein Herz schlägt für Schlager“ heißt der Titel der Show am Samstag (9.), 20 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06252/305 1375).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht ist der Roman „Seelenfall“ von Michaela Weiß. Die Autorenlesung beginnt heute (5.) um 20 Uhr. „Pfefferkuchen und Gin“, die neue Eigenproduktion des PiPaPo-Ensembles, ist zu sehen am Freitag (8.) und Samstag (9.) jeweils ab 20 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Kirche Sankt Georg Bensheim

Werke von Schütz, Biber und Bach spielen und singen die Churpfälzische Hofcapelle, der Kammerchor Sankt Georg, das Junge Vokalensemble und sieben Gesangssolisten am Sonntag (10.), 17 Uhr.

Musiktheater Rex Bensheim

Eine regelrechte Allstar-Band kommt heute (5.), 20.30 Uhr, mit dem „Rock & Blues Circus“: Beteiligt sind Pete York, Miller Anderson, Albie Donnelly, Zoot Money und Deep-Purple-Bassist Roger Glover. Harten Blues und Rock mit Jesus Volz gibt es am Donnerstag (7.), 20.30 Uhr. Songs von Metallica spielt die Coverband Sacarium am Freitag (8.), 20.30 Uhr. Der Sängerin Aretha Franklin gewidmet ist das neue Programm von Soulfinger – zu erleben am Samstag (9.), 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Altes Rathaus Lorsch

Das letzte Konzert in diesem Jahr wird am Sonntag (10.), 18 Uhr, gestaltet von den Chören Goethe Voices und Chorista. Beide stehen unter der Leitung von Dieter Kordes (Eintrittskarten an der Abendkasse).

Theater Sapperlot Lorsch

Die Gastspiele der Feisten am Mittwoch (6.) und Donnerstag (7.) müssen – wie die gesamte Tour des Duos – aus gesundheitlichen Gründen ausfallen. Am Freitag (8.), 20.30 Uhr, gibt es Hardcore-Comedy mit Bembers. Offiziell ausverkauft ist bereits die Abschiedsshow „Resümee“ des Comedy-Duos Spitz & Stumpf am Sonntag (10.), 19.30 Uhr. Möglicherweise gibt es hierfür noch Restkarten an der Abendkasse (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: Ambach/Zelinger/ Van Meerendonk/Rumpl/Veranstalter

