Bergsträßer Bühnen in dieser Woche: Von Walter Renneisen bis zum HR-Sinfonieorchester

10 Fotos ansehen © Andreas Tobias

Theater Mobile Zwingenberg

Walter Renneisen gastiert am Mittwoch (25.) und Donnerstag (26.), jeweils 20 Uhr, mit seinen zwei Erfolgsprogrammen „Ein Bericht für eine Akademie“ und „Über die Schädlichkeit des Tabaks“. Am Freitag (27.), 20 Uhr, ist noch einmal die Mobile-Eigenproduktion „Giacomo Casanova – Was für ein Leben!“ zu sehen. Am Samstag (28.), 20 Uhr, spielt das Gitarrenduo Café del Mundo. Und am Sonntag (29.), 18 Uhr präsentiert Ralph Dillmann unter dem Titel „Das Glück ist kugelrund“ einen musikalischen Streifzug vom Biedermeier bis zur Revolution (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Parktheater Bensheim

Italienische Evergreens haben Götz Alsmann und seine Band im Gepäck. Das Konzert am Samstag (28.), 20 Uhr, ist fast ausverkauft (eventuelle Restkarten: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Jazzrock/Rockjazz/Fusion von berühmten Vorbildern sowie Eigenkompositionen spielt die Band Con-Fusion am Sonntag (29.), 19 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Zwischen Rock, Jazz und Soul, aber immer mit starker Blues-Basis, bewegt sich die Band WellBad am Donnerstag (26.), 20.30 Uhr. Songs von AC/CD covert die Band Hole Full of Love am Samstag (28.), 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Bei der offenen Bühne des Kultursalons heute (24.), 20 Uhr, ist der Eintritt frei. Moderiert wird die Veranstaltung von Daniel Helfrich. „Ihr Standort wird berechnet“ heißt das Kabarett-Programm von Michael Feindler am Freitag (27.), 20.30 Uhr. Nicht vorher verraten wird, was es bei der „Katz im Sack“ am Samstag (28.), 20.30 Uhr, gibt. Das Gastspiel von Philip Simon am Sonntag (29.) fällt aus gesundheitlichen Gründen aus (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538).

Marstall Heppenheim

Jazz mit dem weiblichen A-cappella-Quartett Of Cabbages and Kings ist am Mittwoch (25.), 20 Uhr, zu hören (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Kurfürstensaal Heppenheim

Mitglieder des HR-Sinfonieorchesters spielen am Freitag (27.), 20 Uhr, Kammermusik von Kraus, Respighi und Hofmann (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Funck/Van der Voorden/Overmann/ Krauskopf/Tobias/Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.09.2019