Bergsträßer Bühnen: Klassik, Bluesrock, Jazz und Musik aus dem Odenwald sowie Kabarett und Comedy

Parktheater Bensheim

Das Lux-Klaviertrio aus Korea ist Preisträger des 67. Internationalen ARD-Musikwettbewerbs 2018. Beim Konzert am Samstag (11.), 20 Uhr, stehen Werke von Mozart, Martinu und Smetana auf dem Programm. Eine Konzerteinführung im Foyer beginnt um 19 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/39716).

Musiktheater Rex Bensheim

Das einzige Konzert in dieser Woche wird bestritten vom britischen Trio The Brew, dessen Blues- und Powerrock auf Vorbildern wie Jimi Hendrix, Cream oder Led Zeppelin beruht. Das Vorprogramm bestreitet die Band Pristine. Beginn am Samstag (11.) ist um 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Marstall Heppenheim

Der Jazz-Saxofonist Fabian Schöne und sein Quartett stellen am Mittwoch (8.), 20 Uhr, ihr neues Album „Cast off – Leinen los“ vor. Besonderer Gast bei dem Konzert ist Axel Schlosser, Trompeter der hr-Bigband und Mitglied des Tony-Lagatos-Quartetts (Kartenvorverkauf: Telefon 06252/131 242).

Theater Sapperlot Lorsch

Witzig, gnadenlos sowie die schnellste und frechste Klappe Kölns: Dieser Ruf eilt laut Ankündigung dem Kabarettisten Robert Griess voraus. Am Donnerstag (9.), 20.30 Uhr, präsentiert er im Sapperlot sein Programm „Hauptsache, es knallt“. Am Freitag (10.), 20.30 Uhr, folgt ein Comedy-Abend mit Katie Freudenschuss und ihrem zweiten Bühnenprogramm „Einfach Compli-Katie!“. Fast ausverkauft ist bereits das Konzert der Odenwälder Band Lichtenberg am Samstag (11.), 20 Uhr. Eventuell gibt es dafür noch Restkarten an der Abendkasse (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: aylward/Griess/de wolf/veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.05.2019