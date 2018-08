Das Winzerdorf ist aufgebaut, der Rummelplatz bestückt, es kann losgehen: Am morgigen Samstag (1.) um 18 Uhr startet auf dem Bensheimer Marktplatz das diesjährige Bergsträßer Winzerfest. Groß gefeiert wird in der Innenstadt neun Tage lang: bis einschließlich übernächsten Sonntag (9.). Zu den besonderen Programmpunkten gehören der Festzug (2. 9., ab 14 Uhr), der Tag der Betriebe (3. 9., ab 11 Uhr), der Ägidimarkt in der Fußgängerzone (4. 9., 8.30 bis 18.30 Uhr), das Kinderprogramm im Winzerdorf (6. 9., 14 bis 17 Uhr), der Tag der Jugend im Bereich der „Stadtmühle“ (7. 9., 20 bis 24 Uhr) und der verkaufsoffene Sonntag (9. 9., 13 bis 18 Uhr). Ob das traditionelle Feuerwerk am 8. September ab 21.30 Uhr gezündet wird, war angesichts der Trockenheit der vergangenen Wochen zuletzt noch unklar. Entschieden werden soll es in der kommenden Woche. hol/BILD: neu

Sonderbeilage zum Bergsträßer Winzerfest in der heutigen Ausgabe

