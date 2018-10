Bergsträßer Kleinkunstbühnen: Theater Sapperlot, Theater Mobile und Musiktheater Rex in dieser Woche

Bergstraße.Im Lorscher Theater Sapperlot wird heute (16.) der nächste Träger des Kleinkunstpreises „Lorscher Abt“ ermittelt. Die Gala ist bereits ausverkauft. Am Donnerstag (18.), 20.30 Uhr, kommen Cpt. Piller’s Schnitzelfreunde mit ihrem Comedy-Programm „Pfefferrahmschnitzel“ (nur noch Restkarten erhältlich), am Freitag (19.), 20.30 Uhr, gastieren der Songwriter Nosie Katzmann und der Gitarrist Stefan Kahne, und am Samstag (20.), 20.30 Uhr, ist der Comedian Hennes Bender mit seinem Programm „Alle Jubeljahre“ zu erleben (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538).

Im Zwingenberger Theater Mobile präsentiert am Freitag (19.), 20 Uhr, die Frauenformation Mafalda ihr Programm „Chanson fataal“. Am Samstag (20.), 20 Uhr, gibt es Comedy mit Aurora deMeehl und dem Programm „Bagaaasch ... oder: Meine Familie und Ich! Ich! Ich!“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Im Bensheimer Musiktheater Rex steht am Freitag (16.), 20.30 Uhr, wieder einmal die Coverband Hole Full Of Love auf der Bühne, die nach wie vor die frühen Jahre von AC/DC aufleben lässt (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol//BILD: veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018