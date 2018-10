„Halloween“

Der Kultkiller ist zurück. Haddonfield, 40 Jahre nach dem Amoklauf des mordenden Michael Meyers: Ausgerechnet einen Tag vor Halloween bricht der bis dato inhaftierte Michael aus der Psychiatrie aus, um sich auf die Jagd nach Laurie (Jamie Lee Curtis) zu machen, die ihm einst als einziges seiner Opfer entkommen konnte. Alt und grau geworden, wartet sie in einer zum Hochsicherheitstrakt umgebauten Hütte darauf, ihrem Erzfeind endlich in die Augen sehen und ihn eigenhändig umbringen zu können. Nur ihre Familie soll nicht in die Sache hineingezogen werden. Und während sich Michael seine Maske wieder aufsetzt und Kurs auf sein Heimatstädtchen nimmt, versucht Laurie verzweifelt, ihre Tochter Karen und ihre Enkelin Allyson zu beschützen, die nicht wissen, in was für einer Gefahr sie schweben. (106 Min., ab 16 Jahre)

„Hunter Killer“

U-Boot-Drama. Im arktischen Eismeer vor der russischen Küste wird ein U-Boot der US-Navy vermisst. Der unkonventionelle Kapitän Joe Glass (Gerard Butler) macht sich mit dem Jagd-U-Boot USS-Arkansas – einem sogenannten Hunter Killer – auf die Suche; an Land soll ein US-Spezialkommando nach dem Rechten sehen. Schnell wird klar: Das U-Boot wurde von den Russen versenkt. Der Verteidigungsminister hat geputscht. Es droht der Dritte Weltkrieg. Nur die harten Männer der US-Navy können den Weltfrieden retten. (121 Min.)

„Intrigo - Tod eines Autors“

Geheimnisvolles um eine verschwundene Frau. Ausgerechnet ein stinknormaler Husten ist es, der David auf die Spur seiner vor drei Jahren verschwundenen Frau bringt. Im Finale der Radio-Aufzeichnung eines klassischen Konzerts vernimmt David ein Geräusch, das, da ist er sich ganz sicher, nur von seiner Eva stammen kann. Auch bei der Übersetzung eines Romans aus dem Nachlass eines toten Schriftstellers stößt er auf Hinweise, die im Zusammenhang stehen könnten mit Evas Verbleib. Immer mehr sieht sich David in einen Strudel hineingezogen, in dem es fast unmöglich ist, noch zwischen Fakt und Fiktion zu unterscheiden. - Die mit Benno Fürmann, Ben Kingsley und Veronica Ferres besetzte Adaption einer Håkan Nesser-Erzählung ist Auftakt einer Trilogie. (106 Min., ab 12 Jahre)

„Career Day mit Hindernissen“

Posse über Absurditäten des Alltags. Was tun, wenn plötzlich eine Leiche auf dem Schulhof liegt? Wie reagieren, wenn der Ehemann der Geliebten sich unbedingt auf einen Kaffee treffen will? Und wie redet man in der Klasse seiner Tochter über seinen Job, wenn man gerade gefeuert wurde? Der kurzweilige Episodenfilm, in dem viele kleine Dramen auf einen großen Showdown zulaufen, zelebriert Absurditäten des Alltags - und tut das mit Starbesetzung (Allison Janney, Rapper Common, Jennifer Garner, Keanu Reeves, Katie Holmes) in Nebenrollen. (82 Min, ab 12 Jahre)

„Wuff“

Komödie mit Zwei- und Vierbeinern. Es wimmelt in diesem Film nicht nur vor Menschen, sondern auch vor Hunden. Im Mittelpunkt stehen vier, noch recht junge Frauen, die sich allesamt nach einem erfüllten Liebesleben sehnen, derzeit jedoch auf diesem Gebiet eher glücklos agieren. Zu den Darstellern gehören Emily Cox, Emily Cox, Katharina Thalbach, Kostja Ullmann, Harald Martenstein und Milan Peschel. (113 Min., ab 6 Jahre)

„Der Affront“

Drama über Hass, Würde und Mitmenschlichkeit. Eigentlich geht es nur um ein kaputtes Abflussrohr an einem Balkon. Doch daraus entsteht eine handfeste Auseinandersetzung, die vor Gericht landet und sogar für politische Unruhen sorgt. Ein Automechaniker aus Beirut und ein palästinensischer Flüchtling geraten aneinander, der eine Christ, der andere Moslem. Die Lage ist kompliziert, denn dass sie sich so unversöhnlich gegenüber stehen, hat Gründe, die weit zurück in der Vergangenheit liegen. - Der Film zeigt die tiefen Wunden, die Jahre des Bürgerkriegs und der inneren Spannungen im Libanon und der gesamten Region gerissen haben. (113 Min., ab 12 Jahre)

„Sorry Angel“

Sensibles Liebesdrama. Der Pariser Schriftsteller Jacques (Pierre Deladonchamps) ist HIV-positiv, aber die Krankheit hat ihn noch nicht völlig im Griff. Er versucht, ein einigermaßen normales Leben zu führen, doch um ihn herum sterben die Freunde. An die Liebe denkt der Mittdreißiger überhaupt nicht. Da aber tritt der junge Arthur (Vincent Lacoste) in sein Leben. Hat ihre Liebe wirklich eine Zukunft? - Das aufwühlende und sensible Drama ist angesiedelt in den 90er Jahren, auf dem Höhepunkt der Aids-Krise, als die Immunschwächekrankheit fast unweigerlich zum Tode führte. Glück und Tristesse liegen eng beieinander. (132 Min., ab 16 Jahre)

„Wildhexe“

Jugendbuchreihe im Kino. „Vor zwei Tagen war ich noch ganz normal. Ich weiß nicht, was mit mir los ist“. Mit diesen Worten bringt die zwölfjährige Clara einer Freundin gegenüber zum Ausdruck, wie seltsam sie all das findet, was mit ihr passiert. Kurz zuvor war Clara von einer schwarzen Katze zunächst verfolgt und schließlich gekratzt worden. Es dauert nicht mehr lang, bis Clara herausfindet, dass sie plötzlich über besondere Fähigkeiten verfügt: Nicht nur, dass das Mädchen mit den langen roten Haaren mit Tieren kommunizieren kann; Clara erfährt auch, dass sie eine sogenannte Wildhexe ist. - Der Film basiert auf dem ersten Band der gleichnamigen Bestsellerreihe der Dänin Lene Kaaberbøl. (100 Min., ab 6 Jahre)

„Gänsehaut 2“

Halloween-Grusel. Pünktlich zu Halloween haben Horrorfilme Hochkonjunktur. Die Fortführung von „Gänsehaut“ aus dem Jahr 2015 basiert erneut auf Bestsellern des Jugendbuchautors R. L. Stine. Dieses Mal müssen drei Schüler zum Leben erweckte Horrorfiguren aus ihrer Stadt vertreiben. Der Film soll „familiengerechten Horror“ bieten.

„Ex Libris“

Lange Dokumentation über große Bibliothek. Dokumentationen beschränken sich meist auf das handelsübliche Format: Länger als 90 oder 100 Minuten sind sie selten. Dieser hier nimmt sich 197 Minuten Zeit, um mit einer der größten Bibliotheken der Welt vertraut zu machen: Es geht in die New York Public Library, einer Institution, die mehr als 51 Millionen Medien in ihrem Bestand weiß. (197 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018