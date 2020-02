„The Gentlemen“

Hochkarätig besetzte Gangsterkomödie. Der neue Film von Guy Ritchie spielt in London und dreht sich um Drogen und Gewalt. Oscar-Gewinner Matthew McConaughey ist als amerikanischer Drogenbaron Mickey Pearson zu sehen, Michelle Dockery spielt seine Frau Rosalind, Hugh Grant amüsiert als schmieriger Privatdetektiv Fletcher, der Pearson zu erpressen versucht. Als Pearson sein millionenschweres Marihuana-Imperium verkaufen und sich aus dem Drogengeschäft zurückzuziehen will, bringt er eine Reihe von ungewollten Ereignissen in Gang, die auch ein paar Todesfälle zur Folge haben. - Zwei Jahrzehnte nach „Bude Dame König Gras“ und „Snatch“ gelingt Guy Ritchie mit „The Gentlemen“ einer seiner witzigsten und originellsten Filme. (113 Min., ab 16 Jahre)

„Just Mercy“

Anwalt kämpft gegen die Todesstrafe. Ende der 1980er Jahre kommt Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) als junger Anwalt vom Jura-Studium an der Elite-Universität Harvard. Ihm stünden alle Türen offen, doch er entscheidet sich nach Alabama zu ziehen, um dort an Fällen mit zu Unrecht zum Tode Verurteilten zu arbeiten. Sein erster großer Fall wird Walter McMillian (Jamie Foxx), ein schwarzer Holzhändler, der ein weißes, 18-jähriges Mädchen umgebracht haben soll. Es fehlt an Beweisen und der einzige Zeuge ist ein Krimineller mit vielen Gründen zu lügen. Stevenson und Anwältin Eva Ansley (Brie Larson) beginnen trotz einer übermächtigen Justiz einen jahrelangen Kampf gegen das Todesurteil. (137 Min., ab 12 Jahre)

„Der Unsichtbare“

Thriller. Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ist mit einem reichen und gewalttätigen Wissenschaftler verheiratet. Um der Ehehölle zu entkommen, flieht sie mit Hilfe ihrer Schwester und Freunden. Dann erreicht sie die Nachricht, dass ihr Mann Selbstmord begangen haben soll und ihr große Teile seines Vermögens hinterlassen hat. Doch stimmt das wirklich oder ist das eine Falle des Verlassenen? Tatsächlich passieren schon bald seltsame Dinge in Cecilias Umgebung. - Der Film basiert auf einem Roman von H. G. Wells und ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen Films von James Whale aus den 1930er Jahren.

„Russland von oben“

Dokumentation. Nicht die Vereinigten Staaten, nicht Kanada, China und auch nicht Indien: Das flächenmäßig größte Land dieses Planeten ist Russland. 17 Millionen Quadratmeter Fläche, elf Zeitzonen, annähernd 150 Millionen Einwohner, sowie mit Moskau die mit mehr zwölf Millionen Einwohnern größte Stadt Europas. In dieser Russland-Dokumentation des preisgekrönten Regie-Duos Petra Höfer und Freddie Röckenhaus sind neben riesigen Städten auch einsame Landschaften und die unterschiedlichsten Tierarten, sind Wüsten, Wälder und Wasserfälle zu sehen. Die Doku bietet auch einen besonderen Blick auf den Baikalsee und das Wolgadelta, das größte Flussdelta Europas, in dem alljährlich zehn Millionen Vögel überwintern. (120 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Chaos auf der Feuerwache“

Komödie. Eigentlich sind Feuerwehrmann Jake Carson (John Cena) und sein Team hart im Nehmen. Sie sind Profis, die wissen, wie sie mit extremsten Situationen umzugehen haben. Bei einem Einsatz aber kommen sie dann doch an ihre Grenzen: Die Feuerwehrmänner müssen drei Geschwister retten – doch als deren Eltern nicht auffindbar sind, werden die Retter zu Babysittern. Die Kinder stellen das Leben der Firefighters auf den Kopf. (96 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

