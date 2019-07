Zum 13. Mal findet am 2. und 3. August (Freitag und Samstag) im Birkenauer Ortsteil Nieder-Liebersbach das Irish-Folk-Festival statt. Im und vor dem Irish Pub „Mac Menhir“ holen die Veranstalter mit Musik und Tanz das Flair der Grünen Insel in den Odenwald. Die Besucher erwartet ein Programm rund um traditionelle Gigs und Reels. Es gibt aber auch zwei Premieren.

Am 2. August wird zum ersten Mal Paddy Goes To Holyhead bei der Open-Air-Veranstaltung auftreten. Gegründet wurde die Band 1988 in Darmstadt von Paddy Schmidt. Der Name spielt nicht nur auf die Band Frankie Goes To Hollywood an, sondern bezieht sich auch auf die „Paddies“, die irischen Auswanderer, und die walisische Hafenstadt Holyhead. Sie war für viele Iren eine Durchgangsstation.

Die Anfängerjahre der Band waren geprägt durch viele irische Auswandererlieder. Erst 1993 wurde aus der traditionellen Irish-Folk- eine Folk-Rock-Formation. Mit der Neuorientierung wurde die Band erfolgreicher und trat mehrfach als Vorgruppe bei Konzerten von BAP, Herbert Grönemeyer, Pur, Deep Purple, den Beach Boys und anderen auf.

Gute Stimmung garantiert

Als zweite Band am 2. August können sich die Besucher auf Greengrass freuen. Die drei kreativen Musiker sind in der Region keine Unbekannten: Allroundmusiker Michael Böhler, (Gesang, Gitarre, Whistle, Bodhran), Heidrun Holderbach, (Gesang, Flöte, Bodhran, Gitarre) und Erich Fading (Gesang, Gitarre, Mandoline) sorgen für Spaß und gute Stimmung.

Von Balladen über die Schönheit Irlands bis hin zu den Lebensfreude ausstrahlenden instrumentalen Tunes hat die Band alles im Repertoire. Greengrass verbindet verschiedene musikalische und rhythmische Einflüsse auf die traditionelle irische Musik – etwa aus Südamerika und Australien – zu einem einzigartigen Sound.

Am zweiten Festivaltag am 3. August können sich die Besucher auf die Bands Fleadh und Celtic Friends freuen. Außerdem treten dann die Tanzgruppen der „X-treme Irish“ und „Irish Elements“ SVG Nieder-Liebersbach auf, die eigens für das Festival neue Tänze einstudiert haben. Die Band Fleadh, benannt nach dem irisch-gälischen Wort für „Fest“, wurde 2010 in Wiesbaden als beste deutsche Folkrockband ausgezeichnet. Die Bandgeschichte reicht zurück ins Jahr 1999 und das einzige verblieben Mitglied aus dieser Zeit ist Pipes-Spieler Frank Weber.

Seit vielen Jahren dabei sind außerdem Frank Dürschner (Mandoline, Banjo, Gesang) und Tommy Gorny (Gitarre, Gesang). Mit dem Einstieg von Sänger und Songwriter Saoirse Mhór und Fiddler Marcus Eichenlaub kam 2007 frischer Wind in die Band. Sie sind begeisterte Session-Spieler und regelmäßig in verschiedenen Irish Pubs anzutreffen, Besuche in Irland halten sie außerdem in guter Spielform.

Das Sound-Fundament der Band wird geschmackvoll abgerundet durch das dienstjüngste Bandmitglied, Bassist Thomas von Haefen. Fleadh spielt ehrlichen Irish Folk mit neuen Ideen und Anleihen bei verschiedenen Stilen und Rhythmen. Zur Tradition geworden ist daneben der Auftritt der Celtic Friends beim Open-Air-Festival in Nieder-Liebersbach.

Mit Liedern aus Irland, Schottland, Wales und der Bretagne sorgen sie für den „Celtic Touch“, bei dem sich die Zuschauer genauso wohlfühlen können wie die Musiker auf der Bühne. Die Celtic Friends legen großen Wert darauf, dass sowohl für die Zuhörer als auch mit den Zuhörern Musik gemacht wird. Aufgelockert wird ihr Auftritt durch zahlreiche Anekdoten. zg

