66 Jahre nach seiner Gründung findet von 23. bis 27. Oktober das 50. Deutsche Jazzfestival in Frankfurt statt. An fünf Abenden gibt es insgesamt 15 facettenreich Highlights an drei Spielorten, der Alten Oper, dem hr-Sendesaal und dem Künstlerhaus Mousonturm. Der Vorverkauf läuft.

Zum Auftakt spielt das Jakob Bro Quartet mit Palle Mikkelborg kammermusikalisch-filigran. Anschließen kartografiert Michael Formanek’s Ensemble Kolossus zusammen mit der hr-Bigband orchestrale Klanglandschaften, bevor das folkloristische Solo-Recital von Sängerin Elina Duni den Abend beschließt.

Preisgekrönte Musiker

Am zweiten Festival-Abend ist Enemy zu hören, das Bandprojekt der vielfach preisgekrönten Musiker Kit Downes, Frans Petter Eldh und James Maddren. Die German All Stars schlagen den Bogen zurück zum ersten Deutschen Jazzfestival von 1953. Den Schlusspunkt setzt das hochkarätig besetzte Cross Currents Trio mit Dave Holland, Zakir Hussain und Chris Potter.

Das von der britischen Trompeterin Laura Jurd gegründete Quartett Dinosaur eröffnet den Freitagabend mit einer Mixtur aus elektrischen und akustischen Sounds. Es folgen Tenorsaxofonist Christof Lauer und der Flötist Kudsi Erguner, bevor der 81-jährige Charles Lloyd den Abend mit seinem hochkarätig besetzten Quintett beschließt.

Feinfühlig und virtuos

Eine Gratwanderung zwischen Improvisation und Strukturkonzepten der Neuen Musik kennzeichnet das Projekt „Boulez Materialism“ von Christopher Dell, Johannes Brecht, Christian Lillinger und Jonas Westergaard. Auf diesen elektronisch-akustischen Auftakt am Samstagabend folgt der feinfühlige Trio-Jazz des virtuosen polnischen Pianisten Marcin Wasilewski. Die hr-Bigband widmet ihr Konzert dem 2015 verstorbenen Freejazz-Pionier Ornette Coleman.

Gastgeber für den Ausklang des 50. Deutschen Jazzfestivals am Sonntagabend ist das Künstlerhaus Mousonturm. Die Matinee im Lokal gestalten Silke Eberhard und Uwe Oberg mit einem kammermusikalischen Dialog. Beim Abendkonzert im Saal zelebriert zunächst der Londoner Grime- und Hip-Hop-Produzent Alfa Mist einen Mix aus Jazz, Downtempo, Trip Hop und Neo Soul, bevor Nubya Garcia ein musikalisches Abschlussfeuerwerk aus zeitlos coolen Saxofonlinien und clubbigen Beats zündet.

Das 50. Deutsche Jazzfestival Frankfurt ist eine Veranstaltung des Hessischen Rundfunks und der Stadt Frankfurt und wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Kooperationspartner sind die Alte Oper Frankfurt und das Künstlerhaus Mousonturm. zg

Info: www.hr2.de/jazzfestival www.hr-ticketcenter.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.10.2019