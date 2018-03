Anzeige

„Unsane“

Steven Soderbergh entwirft ein unheimliches Szenario. Was soll man machen, wenn man gegen den eigenen Willen in einer psychiatrischen Einrichtung feststeckt? Steven Soderbergh entwirft in seinem aktuellen Werk ein unheimliches Szenario. Hauptfigur Sawyer Valentini jedenfalls ist immer verzweifelter angesichts der aussichtslosen Lage, in der sie sich befindet. Nachdem ihr selbst die Polizei nicht hilft, hofft die junge Frau nun auf Hilfe durch ihre Mutter. (97 Minuten, ab 16 Jahre)

„Vor uns das Meer“

Colin Firth als Abenteurer. Der zweifache Familienvater Donald Crowhurst lebt Ende der 60er Jahre ein wohlsituiertes Leben im englischen Teignmouth. Was seine Ehefrau Clare nicht ahnt: Um die Geschäfte ihres Mannes steht es schlecht. Da erfährt der leidenschaftliche Hobbysegler von einer Regatta: Wer als erster alleine die Welt umrundet, erhält das Preisgeld von 5000 britischen Pfund. Donald sieht seine Chance gekommen und bereitet sich trotz mangelnder Praxis auf das große Rennen vor. Das Hochseesegeln will er sich während des Rennens selbst beibringen. Doch Donalds Träumereien werden ihm auf dem Ozean bald zum Verhängnis – genauso wie die Einsamkeit, die sich in Visionen und Wahnvorstellungen äußert. (102 Minuten, ab sechs Jahre)

„The Death of Stalin“

Bitterböse Tragikomödie. Als der russische Diktator Josef Stalin am 2. März 1953 einen Schlaganfall erleidet und kurz darauf stirbt, folgt ein erbitterter Kampf um die Nachfolge. Mitglieder des Politbüros wie Chruschtschow, Molotow, Geheimdienstchef Beria oder der Weltkriegsgeneral Schukow ringen mit allen Mitteln um die Macht. Ein gnadenloses Hauen und Stechen beginnt. Die hochkarätig besetzte, bitterböse Tragikomödie beruht auf Fakten und stützt sich auf ein hervorragendes Ensemble. In Russland wurde der Film bereits im Februar verboten. (107 Minuten, ab zwölf Jahre)

„1000 Arten Regen zu beschreiben“

Drama. Der 18-jährige Mike schließt sich im Zimmer ein. Wochenlang hält er die Tür verschlossen. Nur manchmal reicht er seiner Familie Zettelchen mit Regen-Schilderungen unter dem Türschlitz nach draußen. Seine Eltern und seine Schwester verzweifeln. Niemand von ihnen hat eine Antwort auf das Warum. Und erst recht keine Lösung. Denn weder Liebe und Verständnis, noch Druck und Drohungen helfen. Als Eltern sind in dem Film Bibiana Beglau und Bjarne Mädel zu sehen. (91 Minuten, ab zwölf Jahre) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.03.2018