„2020 wollen wir die Festwiese in Ladenburg wieder rocken.“ Das teilt Dennis Gissel auf Anfrage telefonisch mit. Es ist die gute Nachricht des Geschäftsführers der Veranstaltungsagentur DeMi-Promotion aus Hirschberg. Die Schlechte lautet, und so stand es ja schon länger zu befürchten: In diesem Jahr wird es endgültig nichts mehr mit einem Popfestival in Ladenburg. „Das wäre illusorisch, schon allein aufgrund der Vorverkaufszeit, hat aber nichts mit der Stadt oder der Location zu tun“, betont Gissel.

„Ganz im Gegenteil“, bekräftigt der Konzertmacher, dass für ihn die Römerstadt, wo DeMi als Konzertveranstalter ab 2000 mit „Klassik am Fluss“ zu wachsen begonnen habe, nach wie vor als Festivalstandort attraktiv sei. Darüber zeigt sich auch Bürgermeister Stefan Schmutz erfreut: „Solche Großveranstaltungen machen Ladenburg in der Region bekannter, locken Besucher an und sind ein Wirtschaftsfaktor für die Gastronomie“, heißt es aus dem Rathaus. Mit dem attraktiven Veranstaltungsort am Neckar biete Ladenburg seit dem Grünprojekt 2005, als die Festwiese entstand, ein „Alleinstellungsmerkmal“, das es anderswo in der Umgebung so nicht gebe.

Auf Nachfrage bestätigt Gissel, dass es zumindest denkbar sei, Ladenburg und Weinheim im jährlichen Wechsel zu bespielen. Im Schlosspark der nahen Kreisstadt seien Konzerte sowieso nur alle zwei Jahre möglich. Dort treten diesen Sommer von 26. bis 28. Juli die erfolgreichen Balladenkönige von Revolverheld („Ich lass für dich das Licht an“), Schlagerparodist Dieter Thomas Kuhn sowie unter anderem die Deutschpopsänger Max Giesinger („Wenn sie tanzt“) und Lea („Immer wenn ich dich sehe“) auf. Doch würde Gissel grundsätzlich lieber gerne jährlich in Ladenburg gastieren. Leider sei die Zahl der dafür in Frage kommenden Künstler mit Zugkraft, die im Sommer 2019 unterwegs seien, zu begrenzt gewesen. Dabei sei nicht nur Deutschpop in Frage gekommen.

10 000 Besucher das Maximum

„Wir stehen im Gespräch mit der Stadt und sondieren in alle Richtungen, was Künstler für 2020 betrifft“, sagt Gissel. Namen zu nennen, verbiete sich zum jetzigen Zeitpunkt. Es sei weiterhin nicht leicht. Denn im kommenden Jahr stünden nicht nur die regelmäßigen Großveranstaltungen Drachenbootrennen und Triathlon-Festival, sondern auch noch die Fußball-Europameisterschaften an. „Der Juli ist in Ladenburg immer eine heiße Phase“, weiß Gissel, dass in diesen Sommerwochen kein Wochenende frei wäre. Dennoch habe man davor sowie danach zwei, drei Termine jeweils von Freitag bis Sonntag im Visier.

Doch spielen auch noch weitere Parameter eine Rolle. Gissel nennt Beispiele: „Wie passen beispielsweise unsere Termine in die Tourneepläne? Und sind 5000 bis 8000 Tickets zu verkaufen, damit sich das wirtschaftlich darstellen lässt?“ Rund 10 000 Konzertbesucher pro Abend gelten als örtliches Maximum. So viele feierten vergangenes Jahr die Deutschrapper der Fantastischen Vier. Diese Obergrenze habe man mit der Stadt bereits nach dem Auftritt von „Volks-Rock ’n’ Roller“ Andreas Gabalier (28. Mai 2016) vereinbart, nachdem die Rekordzahl von 15 000 Gästen erreicht worden war. Damals kam es aufgrund eines Wolkenbruchs kurz vor Konzertbeginn zu einem Ansturm an den Kassen, der organisatorisch nicht zu bewältigen war. Bei Mannheims Deutschsoulstar Xavier Naidoo (31. Mai 2013) standen trotz regnerischen Wetters 13 000 Fans problemlos auf der Festwiese.

„Wir gehen davon aus, ein gutes Programm zu kriegen“, zeigt sich Gissel optimistisch, dass es 2020 gelingt, die Festwiese in Ladenburg wieder zu rocken. pj

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019