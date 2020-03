Der in Bickenbach ansässige Verlag „Saphir im Stahl“ begeht im Mai sein zehnjähriges Bestehen. Ziel von Verleger Erik Schreiber war und ist es, neue eigene Bücher herauszugeben sowie jene, die er für besonders wertvoll und sammelwürdig hält. So kam es, dass er als Erstes die Texte zu den sieben Fernsehfolgen der „Raumpatrouille Orion“ in drei gebundenen Büchern veröffentlichte.

Zu einem Schwerpunkt des Verlags entwickelte sich schnell der phantastische Bereich der Märchen, Legenden und Sagen. Gesammelt und herausgegeben wurden beispielsweise „Wolfsmärchen“, deren Herkunft von Nordamerika über Europa, Nordafrika bis zum vorderen Orient reicht.

In einer zweiten Taschenbuchreihe werden unter dem Titel „Historisches Deutschland“ alte Texte gesucht, aus der Frakturschrift übertragen und neu veröffentlicht. Begonnen hat es mit dem Buch „Aus Bickenbach und dessen Umgebung vergangenen Tagen“, das mit historischen und vergleichbaren aktuellen Fotos versehen ist. Wenig später erschienen zwei Bände über Zwingenberg am Neckar.

Um sich intensiv um jedes Buch kümmern zu können, müsste Erik Schreiber eigentlich seinen Brotjob kündigen. Doch als Kleinverleger könne man nicht vom Verlag allein leben. So bleibt es dabei, dass sich oft mehrere Personen an den Büchern beteiligen. Schreiber arbeitet mit einer Gruppe von freien Mitarbeitern (Übersetzer, Lektoren, Grafiker, Setzer) zusammen. Im Lauf der zehn Jahre entstanden auf diese Art mehr als 80 Bücher.

Im Bereich des Regionalen erschienen ein Kurzgeschichten- und ein Gedichtband mit Autorinnen und Autoren von der Bergstraße. Mit dem Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim und der dortigen Schreibgruppe wurde das Taschenbuch „Momente“ herausgegeben. Mit den Phantastik-Autoren Speyer brachte Schreiber ein Buch heraus, ebenso von einem Mitglied der Interessengemeinschaft Bergsträßer Autoren. Zurzeit wird auch mit der Gutenbergschule in Frankfurt an einem Projekt gearbeitet. Die Schüler dort illustrieren Kurzgeschichtenbände und gestalten Titelbilder.

Der Verlag hat seinen Sitz in Bickenbach an der Bergstraße. In Schreibers Haus stapeln sich nicht nur die Bücher seines Verlags, sondern auch die eigene Sammlung phantastischer Titel. Hier bearbeitet er die Bestellungen, die per E-Mail oder im eigenen Webshop hereinkommen. Auch mit zwei Grossisten arbeitet er eng zusammen, obgleich dies ein wenig lohnendes Geschäft für ihn ist. In Buchhandlungen, so Erik Schreiber, seien seine Bücher denn auch so gut wie nie vorrätig.

Für die Kurzgeschichtensammlung „Steampunk“ gewann Schreiber mit seinem Verlag 2012 den Deutschen Phantastik-Preis. Jetzt freuen sich Erik und Susanne Schreiber auf die „kleine Buchmesse im Neckartal“ am Wochenende in Neckarsteinach.

Anlässlich der Veranstaltung soll es wieder einmal an der Zeit sein, die Geschichte am Neckar näher zu beleuchten: Nach den beiden Büchern „Zwingenberger Erblehensstreit“ und „Aus Zwingenbergs alter Zeit“ beschäftigt sich das neue Taschenbuch mit dem Städtchen Hirschhorn. Acht Texte von 1675 bis 1906 spiegeln die Zeit des Ortes und seine Geschichte wieder. Das Buch soll eine Einladung in die Hirschhorner Vergangenheit sein, die noch heute in der Stadt sichtbar ist.

Nach Aussage von Erik Schreiber will er in seiner Buchreihe „Historisches Deutschland“ die Bedeutung alter Texte als wichtigen Beitrag zum Verständnis der Vergangenheit würdigen – nicht im Sinne eines Geschichtsbuchs, sondern im Sinne einer Dokumentation, die Vergangenheit erlebbar und damit den Wandel nachvollziehbar werden lässt. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.03.2020