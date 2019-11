Der Heidelberger Karlstorbahnhof bekommt eine neue Heimat. Vom bewährten Standort in der Altstadt zieht er Ende 2021 in die Südstadt um. Zum Spatenstich zog es in der vergangenen Woche 200 Gäste auf das ehemalige Kasernengelände im Gewerbegebiet „Im Bosseldorn“.

„Haltet ihr 20 Millionen für zu wenig oder zu viel?“, fragte Oberbürgermeister Eckart Würzner mit Blick auf die Kosten des

