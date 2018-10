„Venom“

Tom Hardy wird der neue Held im Marvel-Universum. Nun stößt auch Tom Hardy zum Marvel-Universum dazu. Als Journalist Eddie Brock ist er besessen davon, den Gründer der Life Foundation, Carlton Drake (Riz Ahmed), zu überführen. Als er wieder zu Drakes Experimenten recherchiert, verbindet sich eines Tages das Alien Venom mit Eddies Körper – er hat plötzlich Superkräfte und kann tun, was er will. Doch er muss auch lernen, Venoms gefährliche Kräfte zu kontrollieren.

„A Star is Born“

Lady Gagas erste Kino-Hauptrolle. Der Sänger Jackson Maine (Bradley Cooper) ist ein Superstar der Country-Szene. Doch Probleme der Vergangenheit verfolgen ihn noch immer; Jackson ist schwer alkohol- und medikamentenabhängig. Durch Zufall landet er an einem Abend in einer Bar, in der die Kellnerin Ally (Lady Gaga) auftritt und Jackson Maine sofort mit ihrer Stimme begeistert. Die beiden werden ein Paar und Ally schafft den ersehnten Durchbruch als Sängerin und Songschreiberin, doch für ihren Partner geht es mit der Sucht immer weiter bergab. (135 Min.)

„Werk ohne Autor“

Donnersmarcks dritter Streich. In seinem neuen, nunmehr dritten Film folgt der Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck der Karriere eines Malers, wie sie sich auf dem Weg durch drei verschiedene politische Systeme darstellt. Tom Schilling schlüpft in die Rolle der Hauptfigur, angelehnt an die Lebensgeschichte des deutschen Malers Gerhard Richter. In weiteren Rollen sind Sebastian Koch und Paula Beer zu sehen. (188 Min., ab 12 Jahre)

„Die defekte Katze“

Eine umgedrehte Liebesgeschichte. Kian stammt aus dem Iran, ist in Deutschland aufgewachsen und arbeitet als Arzt. Er ist auf der Suche nach einer Frau, mit seinen Dates hat der junge Mann keinen Erfolg. Ähnlich ergeht es Mina, die im Iran lebt und ebenfalls endlich heiraten will. Über eine arrangierte Ehe finden die beiden zusammen und beginnen ein gemeinsames Leben in Deutschland. - Der Film erzählt eine Liebesgeschichte in umgekehrter Reihenfolge: Kian und Mina sind schon verheiratet, aber wie Fremde. Zu sehen ist, wie die beiden versuchen, sich einander zu nähern und wie schwierig das ist. (93 Min., ab 6 Jahre)

„Lemonade“

Drama über eine Rumänin in den USA. Mara, eine junge Rumänin, hat es in die Vereinigten Staaten verschlagen. In den USA arbeitet sie als Pflegekraft. Maras Aufenthaltsgenehmigung aber ist nur begrenzt gültig. Eine Green Card hat sie noch nicht. Und ihr kleiner Sohn, der ist noch in Rumänien. Bei der Ausübung ihres Jobs lernt sie einen Patienten kennen. Schließlich verliebt sie sich in ihn, beide heiraten. Mara aber sieht sich auch immer wieder mit den weniger schönen Aspekten des sogenannten „American Dream“ konfrontiert. (88 Min.) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.10.2018