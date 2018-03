Anzeige

„Florida Project“

Armut am Rand von Disneyworld. Die sechsjährige Moonee und ihre junge Mutter Halley wohnen in dem grell lila angemalten „Magic Castle“, einem Motel im sonnigen Florida, ganz in der Nähe des Freizeitparks Disneyworld. Doch ihr Alltag ist von der Glitzerwelt des „magischen Königreiches“ meilenweit entfernt. Sie gehören Amerikas Armutsschicht an. Hausmeister und Motel-Manager Bobby (Willem Dafoe) hält mit endloser Geduld das vergammelte Gebäude in Schuss und kümmert sich mit väterlicher Fürsorge um die Bewohner. (111 Min., ab 12 Jahre)

„Fünf Freunde“

Verbrecherjagd im Tal der Dinosaurier. Die „Fünf Freunde“ gehen wieder auf Ganovenjagd: In einer verschlafenen Kleinstadt, in der sie wegen einer Autopanne mit ihrer Tante Fanny festsitzen, lernen die jungen Detektive Marty kennen. Der junge Mann berichtet ihnen von einem Tal, in dem jahrtausendealte Dinosaurierknochen vergraben liegen sollen. Glauben will dem Außenseiter in der Kleinstadt niemand. Als Marty zuhause überfallen und ihm eine geheimnisvolle Landkarte geklaut wird, ist für George, Julian, Dick und Anne klar: Sie müssen ihrem neuen Freund helfen. (100 Min., ab 6 Jahre)

„Der Hauptmann“

Unglaubliche Geschichte eines Nazi-Hochstaplers. Der Film basiert auf der Geschichte von Willi Herold, der wegen seiner Kriegsverbrechen von den Alliierten zum Tode verurteilt wurde. Am Straßenrand findet der Gefreite im Film kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs eine Hauptmanns-Uniform. Er probiert sie an – und gibt sich von diesem Zeitpunkt an als Offizier aus. Soldaten schließen sich ihm an, froh, endlich wieder Befehle ausführen zu dürfen. Die Gruppe gelangt in ein Gefangenenlager im Emsland und verrichtet dort schlimme Kriegsverbrechen. (119 Min., ab 16 Jahre)

„Unsere Erde 2“

Millionen Pinguine und ein liebestolles Faultier. Der Film zeigt einen Tag auf der Erde – vom Sonnenaufgang bis in die Nacht. Dabei sind Szenen aus der Natur zu sehen, die in der Realität wohl die wenigsten erleben werden. Neben Pandas werden Meerechsen ebenso aus der Nähe beobachtet wie Eintagsfliegen und Glühwürmchen. Besonders niedlich: Ein Faultier, das auf der Suche nach der Liebe seinen Schlafplatz verlässt, extra durch einen Fluss schwimmt – und doch allein bleibt. - Die bildgewaltige Dokumentation wird von Günther Jauch gesprochen. (94 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Loveless“

Drama über ein Leben ohne Liebe. Boris und Zhenya schreien sich nur noch an. Ihre Ehe steht kurz vor der Scheidung. Für die Wohnung wurde bereits ein Käufer gefunden, beide sind auch schon mit anderen Partnern liiert. Dennoch wohnen Boris und Zhenya noch zusammen. Eine unhaltbare Situation, unter der vor allem ihr zwölfjähriger Sohn Alyosha furchtbar leidet, den die Noch-Eheleute in ihrem Zweikampf völlig vergessen. Bis er eines Tages spurlos verschwindet. (128 Min., ab 16 Jahre)

„Feierabendbier“

Skurrile Komödie über eine Autoliebe. Wie weit kann die Liebe fürs Auto gehen? Magnus jedenfalls verehrt seinen Mercedes 500 SEC, als wäre es sein eigenes Kind. Immer wieder wird das Auto, Jahrgang 1981, auf Hochglanz gebracht, regelmäßig werden die Sitze poliert, Ausfahrten geraten zum Ritual. Umso größer ist Magnus’ Verzweiflung, als die geliebte Karre eines Tages entwendet wird. Und das auch noch direkt vor Magnus’ Arbeitsplatz: der kleinen, dunklen Kaschemme namens „Feierabendbier“, mit der Magnus seine Brötchen verdient. (113 Min., ab 12 Jahre) dpa

