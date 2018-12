Schon von Weitem duftet es süß nach Nelken, Zimt und Honig. Hinter einem großen Tor und dem Innenhof liegt in einem alten Bauernhaus die Lebkuchenbäckerei Baumann. Seit 1785 wird hier gebacken. Chef in der Beerfurther Backstube ist Willi Baumann, der die Tradition in der elften Generation fortführt. „Damit sind wir die älteste Odenwälder Lebkuchenbäckerei“, sagt er selbstbewusst.

Vor

...