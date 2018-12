„Mortal Engines: Krieg der Städte“

Science-Fiction-Action-Spektakel. In einer düsteren Zukunft, als die Erde schon seit langer Zeit verwüstet ist, haben sich die überlebenden Menschen der neuen Umgebung längst angepasst. Es gibt gigantische Metropolen auf Rädern, die die kleineren Städte gnadenlos verschlingen. Dann treffen zwei höchst gegensätzliche Menschen aufeinander, die eine überraschende Allianz schmieden. - Der Film wurde mitproduziert vom „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson. (128 Min., ab 12 Jahre)

„Gegen den Strom“

Eine Frau kämpft für ihre Ideale. Harmoniebedächtige Musiklehrerin und zugleich militante Umweltaktivistin: Die 50-jährige Halla dirigiert mit seligem Lächeln ihren Chor und fährt danach in die isländische Einöde, um Strommasten abzusägen. Ihr heimlicher Kampf gegen die Aluminiumindustrie auf der Atlantikinsel wird für die Einzelgängerin zum lebensgefährlichen Einsatz. Bald wird die „Bergfrau“, wie sie sich in Bekennerschreiben nennt, von der Staatsmacht gnadenlos gejagt. Genau in diesem Moment erreicht Halla die Nachricht, dass sie ein kleines Mädchen aus der Ukraine adoptieren kann. - Die überzeugende Tragikomödie erzählt von einer Frau, die für ihre Ideale fast alles riskiert. (101 Min., ab 6 Jahre)

„Die Erscheinung“

Eine angebliche Marien-Erscheinung und ihre Folgen. Der 18-jährigen Anna soll die Jungfrau Maria erschienen sein. In Scharen pilgern die Gläubigen in ein Dorf im Südosten Frankreichs, der Handel mit Devotionalien läuft bereits auf Hochtouren. Und der Vatikan schaltet sich ein: Der renommierte Journalist Jacques Mayano (Vincent Lindon) soll die Sache untersuchen. Handelt es sich möglicherweise um eine echte Marien-Escheinung? Je tiefer Jacques in das Leben Annas eintaucht, umso größer wird seine Sympathie für die junge Frau, die fest im Glauben verankert ist. Und doch scheint sie ein Geheimnis zu haben, dem Jacques nach und nach auf die Spur kommt. - In dem Drama hält die Welt des Übernatürlichen Einzug in die sichtbare Realität. Viele existenzielle Fragen werden dabei aufgeworfen. Manch überraschende Wendung sorgt in dem clever konstruierten Film für steigende Spannung. (137 Min., ab 12 Jahre)

„Spider-Man: A New Universe“

Trickfilmabenteuer für die Jüngeren. Spider-Man gehört zu den größten Helden des Marvel-Universums. Der Spinnenmann mit dem rot-blauen Outfit wurde in den 1960er Jahren erfunden. Nun kommt ein Animationsfilm mit dem gelenkigen Superhelden in die Kinos, der bewusst jüngere Zuschauer ansprechen soll. Wie bei den Comics ist es in diesem Werk ein Jugendlicher, der nach einem Spinnenbiss plötzlich übernatürliche Fähigkeiten hat. Der heißt hier Miles Morales und mutiert vom gewöhnlichen Teenager zum Helden. Den aus den Vorlagen bekannten Peter Parker gibt es aber ebenfalls: Er wird laut Produktionsangaben zum widerwilligen Mentor von Miles Morales. (117 Min., ab 6 Jahre)

„Postcards from London“

Drama eines Neuanfangs. Jim hat sich von seiner Heimat losgesagt. Zu einengend war es dort, zu groß sein Hunger auf Abenteuer und geistige Herausforderungen. In seiner ersten Nacht in der britischen Metropole London schläft er aber auf der Straße und wird ausgeraubt. Dann nehmen sich „The Raconteurs“, eine Gruppe von Männer-Escorts, Jim an und weihen ihn in die Kunst der Konversation vor und nach dem Sex ein. Es geht vor allem um barocke Malerei, um alte Meister und die Deutung ihrer Werke. Das ist es, was die Kunden mögen. Und sie mögen Jim. Doch der leidet an einer seltenen, psychosomatischen Störung, die ihn regelmäßig bei der Betrachtung großer Kunst in Ohnmacht fallenlässt. (90 Min., ab 12 Jahre)

„RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit“

Dokumentation über berühmte US-Richterin. Auf dem Plakat zu diesem Film kann man die Worte „Ikone.“, „Heldin.“, „Freigeist.“ lesen. Gemeint ist Ruth Bader Ginsburg, die 1993 als zweite Frau an den Obersten Gerichtshof der USA berufen wurde, den sogenannten Supreme Court in Washington, D.C.. Benannt wurde sie auf Lebenszeit; noch immer ist die heute 85-jährige, einst von Bill Clinton nominierte Juristin, am Supreme Court. Ihre Karriere begann RBG als eine von nur neun Studentinnen an der Harvard Law School. In den 70ern sorgte Ginsburg für relevante Gerichtsurteile zur Gleichstellung der Geschlechter. (98 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018