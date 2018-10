Was hat ein Kinotraumpaar der Wirtschaftswunderzeit mit unserem heutigen Bildmotiv zu tun? In mehreren Filmen spielten Rudolf Brack und Sonja Ziemann in den 50er Jahren ein Liebespaar. Und das Plakat für einen davon – „Die Privatsekretärin“, seinerzeit aufgehängt vom Pa Li Theater – kann man auf dem alten Schwarzweißbild aus dem Bensheimer Stadtarchiv entdecken, wenn man es genau betrachtet.

