Blues, Rock, Klassik, Schlager, Comedy und mehr: Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Zu den seit Jahrzehnten führenden deutschen Formation ihrer Art gehört die Matchbox Bluesband aus Frankfurt um Klaus „Mojo“ Kilian. Ihr Konzert am Sonntag (20.) beginnt um 19 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Der Organist Brian Auger ist seit über 50 Jahren ein wesentlicher Bestandteil der britischen Musikszene und hat sich dabei stets zwischen Blues, Rock und Jazz bewegt. Mit seiner Band Oblivion Express ist er am Donnerstag (17.), 20.30 Uhr, zu erleben. Die Coverband Helter Skelter mit Dan Lucas spielt sich am Freitag (18.), 20.30 Uhr, durch die Rockgeschichte. Die Formation Heldmaschine gehört zur „Neuen Deutschen Härte“-Fraktion und beschallt am Samstag (19.), 20.30 Uhr, das Rex (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Ein Konzert mit dem Bandoneónisten Christian Gerber gibt das Collegium Musicum Bergstraße am Sonntag (20.), 19 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Piazzolla und Goldberg (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/39716).

Theater Mobile Zwingenberg

Blues und andere Musik der amerikanischen Südstaaten und des amerikanischen Westens gibt es am Freitag (18.), 20 Uhr. Es spielt die Band Magnolia. Am Samstag (19.), 20 Uhr, folgt Comedy mit Jens Heinrich Claassen. Titel des Programms: „Ich komm schon klar“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Halber Mond Heppenheim

„Herz3: Mein Herz schlägt Schlager“ heißt das Motto am Freitag (18.), 20 Uhr. Zu sehen ist eine Show der Heppenheimer Produktionsfirma Musical for Events. Am Samstag (19.), 20 Uhr, gastieren die Schönen Mannheims mit ihrem Programm „Hormonyoga“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06252/305 1375).

Altes Rathaus Lorsch

Um die Beatles geht es am Sonntag (20.). Unter dem Motto „Crossing Abbey Road“ präsentieren Christoph Schöpsdau, Nicolai Pfisterer und Marcus Armani ab 18 Uhr eine jazzige Hommage an die Fab Four (Eintrittskarten nur an der Abendkasse).

Theater Sapperlot Lorsch

Die Gastspiele von Alfons am Mittwoch (16.), 20.30 Uhr, von Sven Ratzke am Donnerstag (17.), 20.30 Uhr, und von Daniel Helfrich am Samstag (19.), 20.30 Uhr, sind bereits ausverkauft. „Scheiße Schatz, die Kinder kommen nach Dir“: Unter diesem Motto steht der Comedy-Abend mit Archie Clapp über den alltäglichen Familienwahnsinn am Freitag (18.), 20.30 Uhr. hol

BILD: jeschke/Musical for Events/veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019