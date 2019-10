Blues und Musik vergangener Tage

Zwingenberg.Vier Veranstaltungen gibt es in dieser Woche im Theater Mobile in Zwingenberg – wobei der Auftritt von Lisa Fitz am Sonntag bereits ausverkauft ist. Peter Karp und Band aus Nashville sind morgen (Donnerstag) ab 20 Uhr zu hören. Das aktuelle Album „The American Blues“ besticht durch Karps herrlich raue Stimme und seine meisterhafte Beherrschung von Gitarre und Piano. Dennis Wittberg und seine Schellack-Solisten sind am Freitag, 11. Oktober, erneut im Kellertheater zu Gast. Ab 20 Uhr spielen sie ihr Best-of-Programm „Hallo, süße Frau“. Hinzu kommt bei freiem Eintritt die offene Bühne „Star Step“ am Samstag ab 20 Uhr. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.10.2019