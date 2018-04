Anzeige

In der Pfalz sind wieder Mandelwochen: Noch bis 30. April erstrahlen Burgen, Schlösser, Kirchen und andere historische Gebäude an der Deutschen Weinstraße in zartem Rosa und kräftigem Pink. Besondere Bauwerke wie das Hambacher Schloss werden zudem illuminiert. Am 7., 14., 21. und 28. April gibt es jeweils ab 13.30 Uhr Führungen entlang der Mandelbaum-Meile mit Geschichten und Weinprobe. Treffpunkt ist der Amtsplatz in Bad Dürkheim, Ticket-Infos gibt es bei der Tourist-Information unter Telefon 06322/935140. sin/rs/ü/Bild: Venus/ü