„The Irishman“

Gangster-Epos mit Starbesetzung. Regie-Altmeister Martin Scorsese erzählt die Geschichte des Mafia-Killers Frank Sheeran (Robert De Niro), der tatsächlich existierte und der für den Gangsterboss Russell Bufalino (Joe Pesci) und den zwielichtigen Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa (Al Pacino) kriminelle Aufträge erledigte. In dem mehr als dreistündigen Epos erzählt Sheeran als alter Mann aus seinem langen Gangsterleben. (209 Minuten, ab 16 Jahre)

„Le Mans 66 – Gegen jede Chance“

Rennfahrerdrama. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte: dem Prestigeduell zwischen dem US-Autobauer Ford und dem italienischen Sportwagen-Hersteller Ferrari beim halsbrecherischen 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den 60er Jahren. Der Ex-Rennfahrer und Autodesigner Carroll Shelby (Matt Damon) soll mit seinem Team einen Rennwagen für Ford bauen, der mit Ferrari mithalten kann. Shelbys Freund, der aufbrausende Rennfahrer Ken Miles (Christian Bale), stößt im Hause Ford auf wenig Gegenliebe. (152 Minuten, ab zwölf Jahre)

„My Zoe“

Familiendrama. Die Genetikerin Isabelle lebt in Berlin und teilt sich das Sorgerecht für ihre Tochter Zoe mit ihrem Ex-Mann James. Nach einem Unfall hat Zoe eine Hirnblutung. Die Ärzte wollen die Geräte abstellen – für die Eltern der größte Alptraum. Isabelle will den Tod ihrer Tochter nicht akzeptieren. Heimlich entnimmt sie Zoe kurz vor deren Tod Gewebeproben und reist damit nach Moskau; sie will ihre Tochter von einem Mediziner (Daniel Brühl) klonen lassen. (93 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“

Satirisches Drama. Eine junge Frau in Nordmazedonien gerät zufällig in eine religiöse Zeremonie: Männer stürzen sich am Dreikönigstag in einen Fluss, um ein geweihtes Kreuz zu finden. Dem Finder soll das Glück bringen. Mitmachen dürfen nur Männer – doch dann springt Petrunya hinterher. Der Film erzählt, wie verfahren Rollenbilder sein können und wie schwer es sein kann, damit zu brechen. (100 Minuten)

„Smuggling Hendrix“

Komödie. Yiannis , ein schon nicht mehr ganz junger, ziemlich unerfolgreicher und ordentlich verschuldeter Musiker, hat einen Plan: So schnell wie möglich möchte er Nikosia, die geteilte Hauptstadt der Mittelmeerinsel Zypern, verlassen. Freilich nicht ohne seinen geliebten Vierbeiner „Jimi“. Der Terrier aber macht sich selbstständig, rennt weg, überquert die von der UN kontrollierte Pufferzone in Richtung der von der Türkei kontrollierten Seite Zyperns. (93 Minuten)

„Bis dann, mein Sohn“

Bewegende Familiengeschichte. Yaojun und Liyun halten sich in China an die lange geltende Ein-Kind-Politik – dann verlieren sie ihren Sohn bei einem Unglück. Der Film erzählt, wie die beiden mit dem Verlust umgehen, und gibt anhand einer privaten Geschichte auch Einblick in die chinesische Geschichte der vergangenen Jahre. (185 Minuten, ab sechs Jahre)

„Last Christmas“

Weihnachtsromantik. Das Leben einer jungen Frau (Emilia Clarke) verläuft ziemlich chaotisch. Mitten im größten Weihnachtstrubel trifft sie den netten Tom. Doch ganz so einfach ist es nicht mit dem Happy End. Das Drehbuch schrieb Emma Thompson. (103 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

„Morgen sind wir frei“

Familiendrama. Im Winter 1979 führten die Ereignisse der Islamischen Revolution unter anderem dazu, dass Mohammed Reza Pahlavi, der letzte iranische Schah, sein Land verließ. „Iran wird ein freies Land sein!“, jubelt daraufhin der 44 Jahre alte, in der DDR lebende iranische Dissident Omid. Zusammen mit seiner deutschen Frau Beate, einer Chemikerin, und der achtjährigen Tochter verlässt Omid Ostdeutschland in Richtung Teheran. Das Leben dort stellt die Familie vor große Schwierigkeiten. (96 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Booksmart“

Teenie-Komödie. Molly ist eine witzige und smarte Streberin, stolz darauf, dank harter Arbeit einen Studienplatz an der US-Eliteuni Yale ergattert zu haben. Sie steht über dem intriganten Geplänkel an ihrer High School und verbringt stattdessen lieber Zeit mit ihrer besten Freundin Amy. Als Molly aber eines Tages mit den Sportlern und coolen Schönheiten ihrer Schule über deren Uni-Pläne spricht, merkt sie, dass auch die coolen Kids hervorragende Studienplätze bekommen haben – und das, obwohl sie dauernd auf Partys waren. Molly und Amy sind irritiert und beschließen, vier Jahre Lernen und Langeweile durch eine letzte Partynacht vor der großen Zeugnisvergabe wiedergutzumachen. (102 Minuten, ab zwölf Jahre) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.11.2019