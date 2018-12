„Mary Poppins’ Rückkehr“

Das zauberhafte Kindermädchen ist wieder da. Was für ein Kindermädchen! Seit Generationen begeistert Mary Poppins Kinder und Erwachsene. Besonders berühmt: Der Film aus dem Jahr 1964 mit Julie Andrews in der Hauptrolle, die mit einem Regenschirm zur Erde schwebt, um den Geschwistern Michael und Jane eine glückliche Kindheit zu bereiten. Mehr als 50 Jahre später gibt es nun eine Fortsetzung, die an die Ereignisse von damals anknüpft. Nun sind es die drei Kinder von Michael, um die sich das zauberhafte Kindermädchen kümmert. Das ist auch dringend notwendig, denn die Mutter der Kinder ist gestorben und seitdem läuft in der Familie alles schief. Emily Blunt spielt und singt Mary Poppins in dem aufwendig und liebevoll inszenierten Musical-Film, der mit mitreißenden Songs und schwungvollen Tanzszenen aufwartet. (131 Minuten, ab 0 Jahre)

„Bumblebee“

Ruhiges Actionkino. 2007 startete die „Transformers“-Filmserie rund um fantastische, höchst wandlungsfähige Kampfroboter. Auf den unter der Regie von Michael Bay („Pearl Harbor“) entstandenen Erstling folgten vier Fortsetzungen. Nun erzählt ein Film von der Vorgeschichte, es geht um den Roboter Bumblebee. Dieser landet auf der Erde, wo er eigentlich eine Art Vorposten bilden soll für weitere Kampfroboter. Bei seiner Landung aber geht etwas schief. Bumblebee muss sich verstecken, wird jedoch von einer jungen Frau namens Charlie entdeckt, die sich seiner annimmt. (113 Minuten)

„Aquaman“

Comicverfilmung mit vielen Stars. Er ist die Brücke zwischen den Welten: Aquaman hat einen menschlichen Vater, aber seine Mutter Atlanna ist ein Wesen des Meeres. Ihr Sohn wäre der legitime Erbe des Throns von Atlantis, aber auf dem sitzt sein skrupelloser Halbbruder Orm, der einen Krieg gegen die Menschen plant. Zusammen mit der smarten Mera macht sich Aquaman auf die Suche nach dem Dreizack des ersten Königs von Atlantis, um seinen legitimen Anspruch auf den Thron zu untermauern. In dieser actionreichen, durchaus humorvollen Comicverfilmung in der Regie von James Wan („Saw“) tummelt sich eine ganze Riege von Stars: Nicole Kidman spielt die Meeresmutter, Amber Heard die schlagfertige Gefährtin, in weiteren Rollen sind Willem Dafoe, Dolph Lundgren und Patrick Wilson zu sehen. (140 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Poesie der Liebe“

Das Ende jahrzehntelanger Zweisamkeit. Am Tag der Beerdigung ihres Mannes Victor nimmt Sarah Adelman einen jungen Journalisten mit auf die Reise in ihre gemeinsame Vergangenheit. Sie berichtet, wie sie ihren Mann in den 70er Jahren in einem schäbigen Pariser Nachtclub kennengelernt hat, über Affären zu denkbar ungünstigsten Zeiten, über viel zu viel Koks während der Schwangerschaft und den fragwürdigen Tod ihres Ehegattens, der ein erfolgreicher Schriftsteller war. (115 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Die Schneiderin der Träume“

Feinfühliges indisches Kino. Ratna träumt von einer Karriere als Modedesignerin. Doch die junge Frau gehört in der noch immer vom Kastenwesen geprägten indischen Gesellschaft zu einer Klasse, für die dieser Beruf quasi unerreichbar bleibt. Stattdessen arbeitet sie in der Metropole Mumbai als Hausangestellte, wobei sie rund um die Uhr zur Verfügung stehen und auf dem Boden essen muss. Im Film passiert im Luxus-Apartment etwas, dass für die meisten Inder in der Realität unvorstellbar ist: Ratna und ihr Arbeitgeber verlieben sich ineinander. Regisseurin Rohena Gera beschreibt überzeugend und einfühlsam die Zerrissenheit und Konflikte, die diese Verbindung mit sich bringt. (99 Minuten)

„Westwood“

Doku über Punk-Ikone. Ob eine Donna Karan, eine Jil Sander, eine Coco Chanel oder eine Miuccia Prada: Bei all diesen Frauen handelt es sich um berühmte Modeschöpferinnen, die maßgeblichen Einfluss darauf hatten und haben, wie sich Frauen rund um den Globus kleiden. Auch eine Vivienne Westwood, geboren 1941 als Vivienne Isabel Swire, gehört zu den großen weiblichen Namen in der Mode. Bekannt ist sie vor allem durch ihre Rolle bei der Etablierung der sogenannten Punk-Mode der 70er Jahre. In ihrer Dokumentation nimmt Regisseurin Lorna Tucker relevante Momente aus der Karriere Westwoods in den Fokus. Und berichtet auch von anderen Seiten der Britin, die sich unter anderem auch im Umweltschutz engagiert. (80 Minuten, ab 0 Jahre) dpa

