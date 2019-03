„Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“

Neues für Gallier-Fans. „Ganz Gallien ist von den Römern besetzt“. Fans der Figuren Asterix und Obelix wissen bei diesem Satz sofort, um welche Comic-Welt es geht.

In dieser neuen filmischen, animierten Adaption geht’s nun darum, einen adäquaten und würdigen Nachfolger für Miraculix zu finden, den Druiden des Dorfes. Nachdem sich dieser bei einem Sturz verletzt hat, sorgt er sich nämlich nicht nur um seine Würde. Vor allem die Zukunft seines so widerständigen Dorfes treibt ihn um.

Zusammen mit Obelix und Asterix und anderen Dörflern begibt sich der Magier auf eine Tour quer durch Gallien. Dabei treffen sie die unterschiedlichsten Aspiranten. Ein würdiger Nachfolger scheint zunächst nicht auffindbar. (85 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Destroyer“

Rachethriller. Eine psychisch und körperlich kaputte Ermittlerin (Nicole Kidman) in Los Angeles wird von ihrer Vergangenheit als verdeckt arbeitende FBI-Agentin eingeholt. Alte Schuldgefühle führen zu einer mörderischen Rache. (122 Min., ab 12 Jahre)

„Misfit“

Teenie-Streifen. Das Leben von Julia (Selina Mour) in Amerika ist perfekt: Sie hat die besten Noten, eine tolle Stimme und schreibt bereits ihre eigenen Songs. Dann aber wird sie aus ihrer vertrauten Umgebung herausgerissen, denn ihre Eltern ziehen mit ihr zurück ins uncoole Deutschland. Oh nein ...! - Die Filmkomödie ist ganz um Social-Media-Star Selina Mour herumgebaut. Sylvie Meis spielt eine Schuldirektorin. (82 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Trautmann“

Geschichte eins legendären Torwarts. Bernhard „Bert“ Trautmann war einer der weltbesten Torhüter im Fußball, aber vielleicht erinnern sich die Engländer besser an ihn als die Menschen in Deutschland. Zwischen 1949 und 1964 bestritt Trautmann für Manchester City 545 Spiele. Das Bemerkenswerte ist dabei sein Werdegang: Trautmann kämpfte in der Wehrmacht, kam in ein englisches Kriegsgefangenenlager und wurde vom Provinzkicker zum Fußballstar in England. Auf Trautmanns Weg waren viele Hindernisse: Einheimische, die ihn nicht akzeptierten, ein legendärer Halswirbelbruch und noch Schlimmeres. In der Hauptrolle ist David Kross zu sehen. (120 Min., ab 12 Jahre)

„Rocca verändert die Welt“

Konkurrenz für Pippi Langstrumpf. So wie Astrid Lindgrens berühmte Figur Pippi Langstrumpf einst allein in der Villa Kunterbunt wohnte, lebt Rocca, die elfjährige Protagonistin dieses Jugendabenteuers, auf sich allein gestellt in einem Hamburger Haus. Völlig ohne Erziehungsberechtigte (stattdessen betont das so liebenswerte wie vorlaute Mädchen: „Ich bin berechtigt, mich zu erziehen!“) macht sich Rocca daran, die Welt zu verändern. Und wo Pippi einen Affen namens Herr Nilsson als Begleiter hatte, da hat Rocca nun ein Eichhörnchen namens Klitschko. (97 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.03.2019