Für die Besucher des 18. Spectaculums öffnen viele Lagergruppen aus ganz Deutschland und Teilen Europas im Wormser Wäldchen ihre Pforten. Bei Workshops und Mitmachangeboten kann das Wissen über das Leben im Mittelalter vertieft werden.

Abseits der etablierten Programmpunkte wie den Vollkontakt-Turnieren in der Arena, den Feldschlachten oder den musikalischen Auftritten stehen Besuchern auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Lager offen. Wer beispielsweise einmal selbst die Klingen kreuzen möchte, kann sich im kostenlosen Workshop „Softsword Fight“ ausprobieren. Im Lager der „Eisernen Löwen“ können Besucher selbst Rüstung anlegen und sich duellieren. Die Ausrüstungen werden gestellt, auch Kinder sind willkommen.

An allen drei Tagen läuft ein Kinderritterturnier. Im Zelt des Nibelungenmuseums kann samstags und sonntags die Kunst des Metallprägens erlernt werden. Der „Garten der Weysheidt“ bietet eine Vielzahl an Aktivitäten: von der Kinderschmiede über die Mühle mit Fladenbäckerei bis hin zur mittelalterlichen Schreibwerkstatt. An allen drei Tagen können sich Kinder auch im Lager von „Bogner Tom und den Schleglern“ im Schwertkampf üben. Dort können auch die Kinderknappenprüfung ablegen. Beim Rugby Club Worms können an allen drei Tagen Kinder ab sechs Jahren bis Schwertmaß bei den Kinder-Highland-Games in fünf verschiedenen Disziplinen ihre Kräfte messen. zg

Das 29. Mannheimer Stadtfest findet von heute (24.) bis Sonntag (26.) statt. Gefeiert wird in diesem Jahr erstmals auf fünf Bühnen zwischen Wasserturm und Paradeplatz. Am Freitag- und Samstagabend heißt es außerdem für alle Nachtschwärmer „Stadtfest goes Schneckenhof“: Unter dem Motto „Mannheim City Sounds“ werden dann zu später Stunde im Schneckenhof des Mannheimer Schlosses angesagte DJs für Musik sorgen.

Der Kunsthandwerkermarkt ist nach Fertigstellung der Fußgängerzone zurück auf den Planken (zwischen den Quadraten P6 und O6). Dort zeigen viele Handwerker und Künstler ihre Werke am Freitag von 14 bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Das Kinderfest findet in diesem Jahr wie gewohnt auf den Kapuzinerplanken und erstmals auch mit Aktionspunkten auf dem Münzplatz Q6/Q7 statt. Mit vielen weiteren Attraktionen soll ein rundum gelungenes Programm für die ganze Familie angeboten werden.

Auch zwei Walkacts werden auf dem diesjährigen Stadtfest unterwegs sein. Das laut Ankündigung „urkomische“ Duo Lara-Finn und Francello will die Herzen der Zuschauer am Freitag und Samstag mit rasanten Jonglagen, gekonnter Slapstick und atemberaubender Akrobatik erobern. Außerdem sind am Freitag und Sonntag zauberhafte Stelzenwesen unterwegs und spazieren in ihren prächtigen Kostümen über das gesamte Veranstaltungsgelände, heißt es in einer Ankündigung. red

Info: Komplettes Programm mit allen Bühnen-Auftritten online unter www.mannheimer-stadtfest.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.05.2019