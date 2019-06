Unzählige Geschäfte wurden in den vergangenen hundert Jahren in Bensheim eröffnet und wieder geschlossen. Für unsere heutige Ausgabe hat uns Ferdinand Woißyk ein Bild aus seiner reichhaltigen Sammlung zur Verfügung gestellt. Es zeigt das Geschäft von Heinrich Liers, dem Nachfolger von Salomon Jacoby, in der Hospitalstraße 15/Ecke Neckarstraße. Es war ein Geschäft für Mühlenfabrikate,

...