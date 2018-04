Anzeige

Die blühende Bergstraße ist auf bestem Wege in den Frühling. Am Sonntag, 8. April, können sich Natur- und Wanderfreunde beim nunmehr dritten Blütenwegfest von den Fortschritten überzeugen: Rund 70 Vereine, Institutionen, Initiativen und Einzelakteure gestalten das bunte Programm – diesmal auf dem Blütenwegabschnitt zwischen Laudenbach und dem Weinheimer Ortsteil Sulzbach.

Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher die ganze Vielfalt der Bergstraße erleben. Man kann sich entweder die gesamte Strecke mit knapp 8,5 Kilometern vornehmen oder beliebige Teilabschnitte aussuchen und in beide Richtungen begehen. Einstiegspunkte sind in der Bachgasse Sulzbach, am Mühlweg Hemsbach und am Friedhof Laudenbach.

Blütenwegfest Detaillierte Infos zum Programm des Veranstaltungstages sowie zum Shuttle und zu Parkmöglichkeiten sind auf der ILEK-Internetseite unter www.ilek-bergstrasse.de abrufbar. Empfohlene Einstiegspunkte: Sulzbach (Bachgasse), Hemsbach (Mühlweg), Laudenbach (Friedhof). Shuttle-Busse: 10.45-18.30 Uhr mit den Haltepunkten Weinheim (Bahnhof und Nördliche Hauptstraße), Sulzbach (Rathaus) Hemsbach (Mühlweg) und Laudenbach (Friedhof). zg

Zum Programm gehören neben dem eigentlichen Naturerlebnis und zahlreichen Informationen auch Leckereien regionaler Herkunft – dann man kann die Bergstraße auch schmecken und riechen. Für Kinder gibt es spezielle Angebote, Wandermusiker sorgen für Stimmung. An verschiedenen Ständen kann man sich über Wandermöglichkeiten und andere touristische Angebote der Region informieren. Ranger des Geo-Naturparks und weitere Experten erklären die geologischen Zusammenhänge entlang des Blütenwegs sowie die Geschichte des Weinbaus und des Bergbaus an der Bergstraße. Landschaftsexperten, Tierhalter, Aktionsgruppen und Vereine zeigen, wie Landschaftspflege nachhaltig funktioniert.